Докато обществото чака реформи и справедливост "тук и сега“, Софийската районна прокуратура (СРП) демонстрира завидна памет. В куриозно постановление от март 2026 г., държавното обвинение официално уведомява потърпевша гражданка, че спира разследването за нейната обрана квартира през 1995 г. Причината? Давността е изтекла още през 2005 г.

В рубриката "Абсурдите на българското правосъдие“ потърпешавата журналистка Диана Янкулова преплита с тромавата машина на закона по начин, който граничи с магически реализъм. Случаят "Люлякова градина“ е класически пример за това как държавата "не забравя“, но и никак не бърза. За това споделя самата тя в публикация в социалните мрежи.

Всичко започва в далечната 18 юли 1995 г. Журналистката живее под наем. Един ден се прибира и намира таванската си стая разбита. Плячката на апашите е цветен телевизор, малко златни бижута, спално бельо и, може би най-личната загуба, абитуриентската рокля на потърпевшата.

Подаден е сигнал, образувано е досъдебно производство № 3717/1995 г. и... тишина. Поне за следващите три десетилетия.

В официално постановление с дата 27.03.2026 г., прокурор Андрей Костов от СРП прави "внимателен прочит и анализ“ на материалите. В документа се посочва, че:

Престъплението е извършено през 1995 г.

Наказателното преследване се изключва по давност след 10 години (съгласно чл. 80, ал. 1, т. 3 от НК). Давността е изтекла окончателно на 18.07.2005 г.

Големият въпрос, който остава без отговор, е: Къде е "спало“ делото между 2005 г. и 2026 г.? Защо са били нужни още 21 години, за да бъде написан документ от една страница, констатиращ факт, настъпил преди две десетилетия?

"Правосъдието ще ви намери, само да ви даде Господ здраве и дълъг живот, за да го дочакате," коментира иронично потърпевшата в социалните мрежи, след като получава известието на стария си адрес по чудо.

Този случай е симптом за административна немощ или умишлено забатачване на хиляди "студени досиета“, които стоят в архивите на прокуратурата само за да пълнят статистиката. Докато политическите лидери говорят за "съдебна реформа 2.0“, малкият човек получава писма от "призраците на миналото“.

Ако сте станали жертва на престъпление днес, имайте търпение. Според темповете на СРП, вероятно ще разберете резултата от разследването някъде около 2057 г.