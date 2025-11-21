ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жълт код за силен вятър в 18 области
Максималните температури ще останат в широк интервал – от 10°-12° в районите защитени от вятъра до 20°-22° в Източна България и районите чувствителни на фьон. В София максималната температура ще е около 18°, съобщават от НИМХ.
В планините ще е предимно облачно, на много места в масивите от Западна България и Рило-Родопската област ще има валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа бурен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 12°, на 2000 метра – около 5°.
По Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа силен юг-югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 18° до 22°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
