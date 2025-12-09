ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жилище, което данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
По данни на НСНИ разминаването между декларираните пред общините стойности и реалните продажни цени става все по-значително.
Конкретен пример е имот от 97 кв. м в широкия център на Варна, продаден преди дни за 250 000 евро. Въпреки това данъчната му оценка, изчислена по действащата методика и след прилагане на всички коефициенти за локация, тип строителство, ремонт и етажност, е едва 36 455 лв. – около 14 пъти по-ниска от продажната цена.
Според Ганев най-сериозни разлики се наблюдават при старите тухлени и панелни сгради, докато при новото строителство отклоненията са приблизително двойни.
В бюджета на Община Варна за 2025 г. приходите от данък "Недвижими имоти“ са заложени на 38 млн. лв., а към края на юни общината отчита общи постъпления от имуществени и други данъци в размер на 79,2 млн. лв. Сред тях делът на данък сгради е с висока събираемост – около 87%, но остава ограничен заради остарялата данъчна база.
Ганев подчертава, че заради ниските оценки делът на приходите от този данък в общинските бюджети е спаднал от около 40% преди години до едва 25% в момента. Това увеличава зависимостта на местните власти от държавно финансиране.
В момента данъчните оценки се формират върху базова стойност на квадратен метър и поредица коефициенти за зона, инфраструктура, характеристики и износване на сградата. Тези компоненти обаче не се индексират автоматично и реално не са обновявани повече от десетилетие.
Доклад на Световната банка от това лято препоръчва България в рамките на 12–18 месеца да актуализира данъчната база и да прекрати натрупването на разминаване спрямо пазарните реалности. Подобна реформа вече се подготвя и в Румъния, където държавата повишава данъчните оценки с 70%.
Ганев смята, че първо трябва да бъде реформирана системата за такса смет, която също се изчислява върху данъчната оценка, а едва след това да се повиши самата данъчна база.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет по...
16:31 / 09.12.2025
Най–голямата писта за моторни спортове на Балканите вече носи име...
16:13 / 09.12.2025
ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за...
16:15 / 09.12.2025
ИА ГИТ: Oстаналите дни отпуск от 2023 г. могат да се използват до...
15:08 / 09.12.2025
Това е най-голямото село в Родопите и четвърто по население в цял...
14:59 / 09.12.2025
Повишават се процентите, които получават от обезщетението майките...
13:39 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS