|Жестоки кадри от адската катастрофа на АМ "Тракия"
Plovdiv24.bg припомня, че по информация на АПИ: "Временно е ограничено движението при км 208 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради ПТП. Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на АМ "Тракия"."
Полиция е на място на пътнотранспортното произшествие и отбива движението. Шофирайте внимателно.
|
Трима са загинали, а четвърти е ранен при зверкото ПТП на АМ "Тра...
10:52 / 15.11.2025
Брутален сблъсък на АМ "Тракия", движението е спряно
10:19 / 15.11.2025
Деница Сачева: Правителството има план за "Лукойл"
10:15 / 15.11.2025
Д-р Ненков за рекордния бюджет за здравеопазване: Продължава да с...
10:07 / 15.11.2025
Илиян Йончев, БСП-ОЛ: Дерогацията показва, че действията на прав...
10:07 / 15.11.2025
Живописно българско село е в изолация
09:17 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
