© Facebook виж галерията Потребители във фейсбук споделят снимки от тежката катастрофа, която е станала тази сутрин на АМ "Тракия". От кадрите се вижда, че ударът е бил жесток, а материалните щети по нединия автомобил са брутални. По пътното платно са разпилени части на автомобила. Както вече ви съобщихме има и загинали.



Plovdiv24.bg припомня, че по информация на АПИ: "Временно е ограничено движението при км 208 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради ПТП. Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на АМ "Тракия"."



Полиция е на място на пътнотранспортното произшествие и отбива движението. Шофирайте внимателно.