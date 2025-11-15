ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Жестоки кадри от адската катастрофа на АМ "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (0)1280
© Facebook
виж галерията
Потребители във фейсбук споделят снимки от тежката катастрофа, която е станала тази сутрин на АМ "Тракия". От кадрите се вижда, че ударът е бил жесток, а материалните щети по нединия автомобил са брутални. По пътното платно са разпилени части на автомобила. Както вече ви съобщихме има и загинали.

Plovdiv24.bg припомня, че по информация на АПИ: "Временно е ограничено движението при км 208 на АМ "Тракия" в посока Бургас поради ПТП. Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на АМ "Тракия"." 

Полиция е на място на пътнотранспортното произшествие и отбива движението. Шофирайте внимателно.


Още по темата: общо новини по темата: 2
15.11.2025 Трима са загинали, а четвърти е ранен при зверкото ПТП на АМ "Тракия"
15.11.2025 Брутален сблъсък на АМ "Тракия", движението е спряно






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Трима са загинали, а четвърти е ранен при зверкото ПТП на АМ "Тра...
10:52 / 15.11.2025
Брутален сблъсък на АМ "Тракия", движението е спряно
10:19 / 15.11.2025
Деница Сачева: Правителството има план за "Лукойл"
10:15 / 15.11.2025
Д-р Ненков за рекордния бюджет за здравеопазване: Продължава да с...
10:07 / 15.11.2025
Илиян Йончев, БСП-ОЛ: Дерогацията показва, че действията на прав...
10:07 / 15.11.2025
Живописно българско село е в изолация
09:17 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
11:23 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Брутален сблъсък на АМ "Тракия", движението е спряно, има загинали
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бюджет 2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: