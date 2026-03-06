ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена получи 90 евро сметка за парно, а използва климатици и бойлер
© NOVA NEWS
Рафаилова обясни, че се отоплява с климатици и използва бойлер за топлата вода. Тя допълни, че не може да си обясни откъде идва завишената сума. "Обикновено през зимните месеци сметките са били до около 70 лева. Става дума за кооперация на шест етажа с 12 апартамента, като сградата е на около 25 години", посочи Людмила.
Какви могат да бъдат причините за подобно увеличение коментира адвокат Мартин Костов пред NOVA NEWS. Според него подобни случаи не са изключение. "Сградата на практика представлява една обща абонатна станция. Топлофикация подава енергия към нея, след което тя се разпределя между отделните потребители вътре. Ако обаче има загуби в самата инсталация, дружеството няма особен стимул да предприеме действия за отстраняването им, тъй като то получава заплащане за цялата подадена към сградата енергия", обясни той.
По думите на юриста често се стига до ситуации, в които за сградна инсталация се начисляват високи суми, тъй като не може да се установи точно кой радиатор или апартамент е потребил конкретното количество топлинна енергия. Адвокат Костов посъветва хората, които се сблъскват с подобен проблем, да търсят правата си и да подават жалби. По думите му ако това не доведе до резултат, следващата стъпка е съдебно оспорване на начислените суми, при което дружеството трябва да докаже, че те са дължими.
Още по темата
/
Семейство с близнаци получава сметка 225 евро при обичайни месечни разходи между 200 и 250 лв.
04.03
Мъж, който работи на минимална заплата: Плащах до 300 лева ток през зимата, сега последните фактури са 320 и 372 евро
01.03
Трайков към ЕРП-тата: Дори един клиент да е бил ощетен заради нереално висока сметка, той да получи дължимата компенсация
27.02
Още от категорията
/
Производител: Засадихме краставиците с един месец по-късно поради несигурността от утрешния ден
09:30
Собственик на бензиностанция: Горивата поскъпнаха с 14 евроцента за 4 дни, това е 300 лева на тон
09:06
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Финансист: За който и период да вземем след 2007 г., имаме по-голям БВП, отколкото през1989 г.
04.03
Млад мъж от Асеновград върви по стъпките на единствения българин, управлявал най-големия пътнически самолет в света
03.03
Започна протестът за мир пред Министерски съвет: Искането е страната да не бъде въвличана в конфликти
02.03
Всички, които са натрупали 40 години трудов стаж и се пенсионират, се оказва, че ще трябва да продължат да работят
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.