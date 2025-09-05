ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Автор: Васил Динев 12:03Коментари (0)3290
© Plovdiv24.bg
Шефът на МВР Русе е в болница, опериран, загубил 1.5 литра кръв, в тежко състояние. Заради направена забележка на четирима дрифтиращи младежи.

Това са факти, уважаеми читатели. Млади хора вкарват в болница здрав мъж в разцвета на силите си, вероятно защото са се почувствали засегнати от забележката.

По-рано днес криминалистът Иван Савов каза буквално следното: "Истината е, че просто в България расте поколение, дори може би не едно, което няма елементарни граждански навици".

Според него младежите, пребили старши комисар Николай Кожухаров, са действали с ясното съзнание, че са над закона и могат да правят каквото поискат. Той бе категоричен, че истинският проблем е липсата на възпитание, страх и респект от държавата. 

Да си дойдем на думата, уважаеми читатели. Липса на страх и респект от държавата? И защо го няма този страх? Ами много просто. Всеки знае отговора. Всъщност има ли Държава изобщо?

Убийци, агресори и нарушители рецидивисти са на свобода. Пуснати срещу парична гаранция. Или осъдени условно. Примерите са десетки. Биеш, убиваш, пребиваш - няма проблем, няколко дни в ареста и после си на свобода.

Откъде да дойде този страх и респект от държавата? Откъде? Къде са примерите? Какво се случва ежедневно пред очите ни? Справедливост? В България няма такова нещо. Полиция? Прокуратура?

Също днес Бойко Борисов каза: "Семейството и ролята на семейството е най-важна. Най-лесно е да се обвини държавата".

Господин Борисов, колко възпитани и невинни деца (а и не само) от добри семейства и с добро възпитание си отидоха без време - жестоко убити, блъснати от неадекватни шофьори или по друг начин? Колко? Да ги изброяваме ли?

- убитата от АТВ в Слънчев бряг Христина от Пловдив

- 15-годишният Филип, прегазен на пешеходна пътека, без да подозира нищо?

- убитият жестоко в Цалапица Димитър Малинов

- убитата наскоро в Първомай полицейска съпруга

- убитата в Пловдивско Милена Димова

- убитият пътник в градски автобус в София

И още, и още, и още. Да, семейната среда е изключително важна. Спор няма. Но къде е Държавата, къде са правоприлагащите органи, къде е прокуратурата, къде е справедливостта?

В България такива неща ги има само на хартия. За съжаление. И за още по-голямо съжаление у нас колкото по-възпитан и културен си, толкова по-трудно живееш и толкова повече си мачкан от другите - безцеремонните, арогантни и винаги изплъзващи се на закона индивиди.

Бавно правосъдие, отлагане на дела и леки присъди за тежки престъпления чрез хитри адвокати и подкупни прокурори, липса на каквато и да било светлина в тунела - такава е днешната родна действителност.

Надежда няма, няма и да има. Всеки ще се спасява самосиндикално и ще се моли на Господ на него да не му се случи нещо лошо. Като например да не го прегази кола, докато се разхожда със семейството си навън и прави планове за бъдещето. Или да не бъде пребит от тийнейджъри само защото им е направил забележка.

Такава е България днес. И жална ни майка на всички нормални хора, населяващи тази територия...


Още по темата: общо новини по темата: 13
05.09.2025 Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
05.09.2025 Борисов: Вместо да кажат "Чичо, извинявай", те го пребиват
05.09.2025 Борисов: Най-лесно е да се обвини държавата
05.09.2025 Криминалист към президента и политиците: Мерете си приказките! Идва поколение, което няма спирачки!
05.09.2025 Директорът на полицията в Русе е бил пребит пред очите на жена си и сина си
05.09.2025 Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията в Русе
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
89-годишният Стефан Цанев: Желанието ми да творя остава непромене...
12:54 / 05.09.2025
Евродепутатка от Хърватия: Някои от продуктите в България са мног...
12:30 / 05.09.2025
Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе
12:47 / 05.09.2025
Участниците на пазара на имоти ще трябва да преоценят очакванията...
11:25 / 05.09.2025
Борисов: Вместо да кажат "Чичо, извинявай", те го пребиват
11:06 / 05.09.2025
Още три лекарства стават безплатни за децата до 7 години
11:04 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Днес става на 87
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Съединението и празник на Пловдив
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: