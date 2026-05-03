За втора поредна година късните пролетни слани нанасят сериозни щети на овощните насаждения в Кюстендилско, като тази пролет черешовата реколта е почти напълно унищожена. Засегнати са също значителни площи със сливи, ябълки и праскови, съобщават местни производители.

Любомир Димитров, който отглежда около 100 декара череши в района на село Невестино, отчита 100% щети след рязкото застудяване и падналите слани. По негови изчисления разходите за поддържане на насажденията възлизат на около 3000 евро на хектар, включващи обработки, пръскания и агротехнически дейности.

По думите му повечето производители в региона не са застраховали продукцията си, което допълнително утежнява финансовите загуби:

"Повечето от производителите нямат застраховки в района… което означава, че и да има обезщетения, те ще са с 50% по-малко за хората, които не са застраховали“, коментира той.

Друг производител, Кирил Димитров, също съобщава за 100% унищожение на сливите и джанките в своите насаждения. При черешите обаче има частично запазена реколта.

"Ето черешите – отгоре е изгинало всичко, но отдолу има и здрави. Може да е една трета от добива, обаче го има“, обяснява той.

Въпреки това той остава песимистичен за бъдещето на сектора, припомняйки, че и миналата година щетите са били почти пълни.

Производителите прогнозират, че ако не настъпят нови слани, черешите тази година могат да се реализират на цена около 5 евро за килограм. Според тях цената ще зависи основно от баланса между предлагане и търсене, както и от добивите в останалите региони.

"Ако всичко е нормално в другите райони, пазарът ще бъде задоволен и цената няма да е много висока“, смята Любомир Димитров.

Окончателният процент на унищожената черешова продукция в региона ще стане ясен в следващите дни.