Международният път Кърджали - Комотини през Маказа е затворен заради свлачище в гръцкия участък. Решението е на местните власти.Участъкът е затворен за неопределено време.Пропадането е на 7-ия километър от Комотини по посока границата с България. Движението се пренасочва през обходен маршрут през село Нимфея.Пътят обаче е планински и с много завои и удължава пътуването Кърджали - Комотини с поне половин час.