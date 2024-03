Защо Amusnet е най-популярната компания за гейминг софтуер в България?

© Сигурно сте чували, че българските програмисти, а и родният IT сектор като цяло, са на топ ниво. Супер таланти, задълбочени познания, иновативни компании, отлично качество - това са малка част от причините. Един от най-ярките примери е Amusnet, българският лидер в световната гейминг индустрия. С непрекъснат прогресивен растеж и международно признание, софтуерната компания специализира в създаването на онлайн и наземни решения от ново поколение, включително в казино игри, излъчвани на живо от модерни студиа. Ако сте фенове на хазартните забавления, вероятно вече сте изпробвали някои от атрактивните им заглавия.



Успехът на компанията е толкова голям, че заслужава цяла статия. Фирмата е основана под името EGT Interactive през 2016 г. Още първите им разработки се отличават с интуитивен интерфейс, изпипано графично и звуково оформление, бързина и добра възвръщаемост, особено на слот игрите. Именно последното е запазена марка на разработчика, защото алгоритмите ускоряват появата на допълнителни функции за печалба, като жокери, бонус нива и безплатни врътки.



Смяната на името и визуалната идентичност под бранда Amusnet през 2022 г. идва напълно естествено, имайки предвид международния излаз на компанията. Растящото й портфолио включва над 260 игри, достъпни в платформите на повече от 1500 оператора в цял свят, сред които и Mr Bit. С повече от 800 служители и няколко офиса в Европа, компанията е призната като един от най-надеждните доставчици в iGaming индустрията изобщо.



Първокласни онлайн и наземни игри



И така, днес Amusnet е сред големите лидери на гейминг софтуера, особено в Европа и Латинска Америка. Компанията се представя забелижелно в този динамичен сектор с висока конкуренция, който непрекъснато изисква развитие и иновации. Онлайн продуктите й включват ротативки, кено, лотарии и други софтуерни разработки, базирани на генератори на случайни числа, както и впечатляващо портфолио с казино игри на живо. Това е голямо предимство сред разработчиците, защото доставя качествено нови изживяване за потребителите. Игрите се провеждат от истински дилър в специални студиа и засилват тръпката.



Нещо повече, компанията развива и собствена линия за игрални машини в наземни казина. Плановете й предвиждат надграждане с наземни рулетки, хибридни игрални терминали и още интригуващи преживявания за онези, които предпочитат изисканата компания и атмосфера на казино залата. Така българският бранд ще затвори цикъла, предлагайки цялостни решения за операторите, които има присъствие и на физическия, и на виртуалния пазар.



Вградени функционалности



Най-търсени са именно слотовете, като се предлагат както класически слотове с три барабана и плодове, така и модерни вариации с множество печеливши линии, сюжети и прогресивни джакпоти, запазената марка на бранда. Сред най-популярните заглавия са 20 Super Hot, 40 Burning Hot, Diamond Plus, Hot Deco, Versailles Gold, Rise of Ra и много други. Тук е мястото да изтъкнем и специалната джакпот функция в игрите. Това е Jackpot Cards с 12 карти. Тя се предоставя на случаен принцип и се визуализира върху игралния барабан. Играчите трябва да открият 3 съвпадащи символа, за да спечелят награда, която съответства на нивото им. Подобна е и функцията Egypt Quest, която дава достъп до бонус игра с 8 безплатни завъртания и печалби.



Ретро слотовете на Amusnet им донесоха награди, но това е само малка част от предложенията им за потребителите. Рулетки на живо с истински дилъри или покер - за тях няма невъзможни неща. Специално внимание компанията обръща на джакпотите и другите промоционални инструменти, вградени в архитектурата на игрите. Увеличената им честота създава допълнителни възможности за потребителите да обогатят преживяването си. Също така, игрите се обновяват и като механика, и като визуално оформление, за да бъдат в крак с времето.



За да достави най-доброто на потребителя, компанията работи с множество специалисти. Екипът й включва още художници, графични дизайнери, аниматори, видео редактори, звукови режисьори и още много. Всеки детайл е изпипан, а компромиси с качеството няма. В Amusnet държат на образованието и креативността. Компанията провежда собствени академични програми за млади програмисти, за да развива таланти, и предлага допълнителни обучения на служителите си. Ето защо компанията е сред водещите работодатели в българския IT сектор.



Признанието не идва само



Миналата година Amusnet спечели редица престижни отличия в индустрията. Сред тях са призовете за разработчик на слот и казино игри на SBC Awards, за най-добър софтуерен разработчик на EGR Италия, най-добра FTN игра на SiGMA Europe, за онлайн стрийминг студио на годината и най-добра кампания с положително въздействие на BEGE Awards, и още, и още. Освен техническите иновации, Amusnet се развива като социални отговорна компания и подкрепя различни кампании и инициативи. Изобщо, тя е пример как с труд, отдаденост, отговорност и визия може да постигнеш и невъзможното.