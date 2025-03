Започва поставянето на ваксина срещу менингококи

© От понеделник 31 март ще бъде наличната ваксина срещу менингококи от групи A, C, W-135 и Y у нас. Тя ще може да се поставя в имунизационните кабинети на регионалните здравни инспекции, след закупуването й от желаещите. Това съобщават от онлайн платформата "Плюс мен“, създадена от Министерството на здравеопазването.



Имунизацията срещу менингококови инфекции е препоръчителна в България от 20 години. Първоначално в Наредба 15 от 2005 г. е препоръчана имунизация срещу серогрупи А и С с полизахаридна ваксина за възрастни и деца над двегодишна възраст. Впоследствие, с разработването на конюгираните менингококови ваксини, препоръката е допълнена и за имунизация с конюгирана ваксина срещу серогрупи A, C, W-135 и Y, а от 2017 г. за деца над 12 месеца и срещу серогрупа В – за деца над двумесечна възраст, пишат още от "Плюс мен".



Контакти и адрес на регионалните здравни инспекции, можете да намерите в картата на сайта на Министерството на здравеопазването - тук.