Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: Сигнализираха за нередности при фитнес абонаментите
Автор: Илиана Пенова 16:08Коментари (0)384
©
От сигнал подаден до "Антиспекула" става ясно, че при  преминаването от лева в евро е регистрирана спекула в цените на абонаментните карти за известни фитнес зали у нас. 

Заплатена на 25.11.2025 година месечната такса е била 72 лв или 36.81 евро. 

Още преди да влезем официално в еврозоната на 12.12. 2025 търговецът завишава цената видимо, за да бъде закръглена в евро, така потребителят заплаща 78.23 лева или 40 евро. Видимо цената е закръглена, но не в полза на клиента.

"Търговци от всякакви сфери - на храни, лекарства, услуги, предварително повишават цените в лева, за да могат да ги превалутират в точна сума в евро. И не само че е на по-висока цена, но с поне няколко процента", коментират от организацията.


