Янка Такева: Заплатите растат! Началната за новопостъпил учител е бруто 2200 лева

© Председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ д-р Янка Такева заяви в интервю за БТА, че в момента в училищата най-търсени са учителите по математика и по природни науки. Причината е, че все по-малко млади хора избират да учат тези трудни специалности в университетите. За да се компенсира недостигът, всяка година в системата работят над 1200 учители пенсионери, особено в областта на природните науки, защото имат добра подготовка и продължават да преподават.



Такева обръща внимание, че все още има нужда и от учители по български език и литература. По думите ѝ през летните месеци винаги се търсят около 1500 учители по различни предмети. В градовете, където има педагогически факултети – София, Благоевград, Велико Търново – млади хора се включват в учителската професия, но в малките населени места и селата намирането на преподаватели е значително по-трудно.



Според нея кадровото обезпечаване е ключово за образованието и Министерството на образованието трябва да изработи ясна политика по този въпрос. Тя включва не само подготовката на бъдещите учители в университетите, но и последващата им квалификация, която трябва да носи реална добавена стойност.



Такева подчертава, че професията вече става по-привлекателна за младите хора. Учителите получават стабилни трудови договори, работят при подобрени условия и всяка година заплатите им нарастват. Тя посочва, че средната заплата в системата е около 2882 лв., а началната за новопостъпил учител е 2200 лв. Така студентите, завършващи университетите, могат веднага да започнат работа в училище с добра заплата.



В момента общият брой на учителите и директорите е приблизително 93 000, но броят на учениците е рекордно нисък – около 780 000 от първи до дванадесети клас. Очаква се първокласниците да са около 62 000, макар че точните числа се уточняват преди 15 септември, защото част от децата заминават с родителите си в чужбина.



Такева коментира и проведените конкурси за директори на училища след пенсионирането на много досегашни ръководители. В големите градове е имало достатъчно кандидати и избор, но в малките населени места често липсват желаещи, тъй като има риск в бъдеще някои училища да бъдат закрити или преструктурирани. Новоназначените директори ще преминат обучение в центъра в Банкя, а СБУ и работодателските организации ще им оказват подкрепа на място в училищата.



Освен това Такева припомня, че учебниците за учениците вече са осигурени и от миналата година всички от първи до дванадесети клас ги получават безплатно.