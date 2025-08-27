ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Янка Такева: Заплатите растат! Началната за новопостъпил учител е бруто 2200 лева
Такева обръща внимание, че все още има нужда и от учители по български език и литература. По думите ѝ през летните месеци винаги се търсят около 1500 учители по различни предмети. В градовете, където има педагогически факултети – София, Благоевград, Велико Търново – млади хора се включват в учителската професия, но в малките населени места и селата намирането на преподаватели е значително по-трудно.
Според нея кадровото обезпечаване е ключово за образованието и Министерството на образованието трябва да изработи ясна политика по този въпрос. Тя включва не само подготовката на бъдещите учители в университетите, но и последващата им квалификация, която трябва да носи реална добавена стойност.
Такева подчертава, че професията вече става по-привлекателна за младите хора. Учителите получават стабилни трудови договори, работят при подобрени условия и всяка година заплатите им нарастват. Тя посочва, че средната заплата в системата е около 2882 лв., а началната за новопостъпил учител е 2200 лв. Така студентите, завършващи университетите, могат веднага да започнат работа в училище с добра заплата.
В момента общият брой на учителите и директорите е приблизително 93 000, но броят на учениците е рекордно нисък – около 780 000 от първи до дванадесети клас. Очаква се първокласниците да са около 62 000, макар че точните числа се уточняват преди 15 септември, защото част от децата заминават с родителите си в чужбина.
Такева коментира и проведените конкурси за директори на училища след пенсионирането на много досегашни ръководители. В големите градове е имало достатъчно кандидати и избор, но в малките населени места често липсват желаещи, тъй като има риск в бъдеще някои училища да бъдат закрити или преструктурирани. Новоназначените директори ще преминат обучение в центъра в Банкя, а СБУ и работодателските организации ще им оказват подкрепа на място в училищата.
Освен това Такева припомня, че учебниците за учениците вече са осигурени и от миналата година всички от първи до дванадесети клас ги получават безплатно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има фирми в България, които вече от много години са въвели 4-днев...
19:49 / 27.08.2025
Задържаха служителя на ЦГМ, пребил двама души в София заради пост...
17:26 / 27.08.2025
Земеделски производител с около 100 декара овощна градина: Ощетен...
17:21 / 27.08.2025
Експерт: Засичането на средна скорост е безсмислено, наложените г...
16:28 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела...
16:07 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия б...
15:56 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS