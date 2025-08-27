ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Янка Такева: Заплатите растат! Началната за новопостъпил учител е бруто 2200 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:09Коментари (0)616
©
Председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ д-р Янка Такева заяви в интервю за БТА, че в момента в училищата най-търсени са учителите по математика и по природни науки. Причината е, че все по-малко млади хора избират да учат тези трудни специалности в университетите. За да се компенсира недостигът, всяка година в системата работят над 1200 учители пенсионери, особено в областта на природните науки, защото имат добра подготовка и продължават да преподават.

Такева обръща внимание, че все още има нужда и от учители по български език и литература. По думите ѝ през летните месеци винаги се търсят около 1500 учители по различни предмети. В градовете, където има педагогически факултети – София, Благоевград, Велико Търново – млади хора се включват в учителската професия, но в малките населени места и селата намирането на преподаватели е значително по-трудно.

Според нея кадровото обезпечаване е ключово за образованието и Министерството на образованието трябва да изработи ясна политика по този въпрос. Тя включва не само подготовката на бъдещите учители в университетите, но и последващата им квалификация, която трябва да носи реална добавена стойност.

Такева подчертава, че професията вече става по-привлекателна за младите хора. Учителите получават стабилни трудови договори, работят при подобрени условия и всяка година заплатите им нарастват. Тя посочва, че средната заплата в системата е около 2882 лв., а началната за новопостъпил учител е 2200 лв. Така студентите, завършващи университетите, могат веднага да започнат работа в училище с добра заплата.

В момента общият брой на учителите и директорите е приблизително 93 000, но броят на учениците е рекордно нисък – около 780 000 от първи до дванадесети клас. Очаква се първокласниците да са около 62 000, макар че точните числа се уточняват преди 15 септември, защото част от децата заминават с родителите си в чужбина.

Такева коментира и проведените конкурси за директори на училища след пенсионирането на много досегашни ръководители. В големите градове е имало достатъчно кандидати и избор, но в малките населени места често липсват желаещи, тъй като има риск в бъдеще някои училища да бъдат закрити или преструктурирани. Новоназначените директори ще преминат обучение в центъра в Банкя, а СБУ и работодателските организации ще им оказват подкрепа на място в училищата.

Освен това Такева припомня, че учебниците за учениците вече са осигурени и от миналата година всички от първи до дванадесети клас ги получават безплатно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Има фирми в България, които вече от много години са въвели 4-днев...
19:49 / 27.08.2025
Задържаха служителя на ЦГМ, пребил двама души в София заради пост...
17:26 / 27.08.2025
Земеделски производител с около 100 декара овощна градина: Ощетен...
17:21 / 27.08.2025
Експерт: Засичането на средна скорост е безсмислено, наложените г...
16:28 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела...
16:07 / 27.08.2025
Хотелиери: Собственици на имоти от България рушат туристическия б...
15:56 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лека атлетика - подготовка и състезания
Световна черна хроника
Матури 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: