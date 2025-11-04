Възстановиха правомощията на подуправителя на НЗОК

© Всички правомощия и контролни функции на проф. Момчил Мавров, върху специализираната администрация в Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), са възстановени със заповед на управителя на НЗОК, считано от днес, 04.11.2025 г. Това съобщиха от НЗОК.



Приключи вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление (ЦУ) на НЗОК във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства". Продължава проверката в други звена в ЦУ на НЗОК.



При констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно.



Всичко по темата може да четете ТУК.