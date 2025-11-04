ЗАРЕЖДАНЕ...
|Възстановиха правомощията на подуправителя на НЗОК
Приключи вътрешната проверка от Инспектората в Централното управление (ЦУ) на НЗОК във връзка с работата на дирекция “Медицински изделия и помощни средства". Продължава проверката в други звена в ЦУ на НЗОК.
При констатирани нарушения или пропуски в дейността на администрацията, те ще бъдат отстранявани своевременно.
Всичко по темата може да четете ТУК.
