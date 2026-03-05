Старши комисар Щерьо Милчев пое ръководството на ОД МВР Кърджали вчера. Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов представи пред състава на ведомството новия директор.Старши комисар Милчев е назначен в системата на МВР през 2005 година като разузнавач в РЗБОП. Има професионален опит в ТД "Национална сигурност“ – Кърджали, в сектор "БОП“-Хасково с месторабота гр. Кърджали, в сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР-Кърджали. През юли 2015 г. оглавява най-голямото полицейско управление в областта - РУ-Кърджали, а от август 2018 г. е назначен на длъжността заместник-директор на ОДМВР-Кърджали.Със заповед на министъра на вътрешните работи от 15.07.2020 г. е назначен на длъжността директор на ОДМВР-Кърджали.През август 2025 г. е преназначен в Звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев от 2.03.2026 г. е преназначен за директор на ОДМВР-Кърджали.Старши комисар Щерьо Милчев е бакалавър по специалността "Макроикономика“ и магистър по специалността "Приложна психология“ в ПУ "Паисий Хилендарски“.