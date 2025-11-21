ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Въведение Богородично: Ден на християнското семейство
Когато Пресвета Дева Мария навършила 3 години, родителите й изпълнили обещанието, което дали пред Бога още преди тя да се роди - тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм, за да я посветят на Бога. Светата Дева била поставена на първото стъпало пред храма и се изкачила сама до най-горното. Първосвещеникът я въвел в Светая Светих, където влизал веднъж в годината само първосвещеникът. Св. Дева Мария живеела при храма с други девойки, посветени Богу. Тя усърдно се трудела, непрестанно се молела, обичала да чете Свещеното Писание, като се готвела за своето високо назначение.
Въведение Богородично за първи път се е отпразнувал като самостоятелен празник през 715 година.
Този празник напомня на родителите и учителите, че трябва да възпитават децата в благочестие и вяра, в послушание към родителите си и чистота на нравите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
САЩ включиха жена от Раковски в списък със санкции
08:23 / 21.11.2025
Жълт код за силен вятър в 18 области
07:57 / 21.11.2025
В сила е сериозно предупреждение за петък
22:30 / 20.11.2025
5 години затвор за Симона Радева
21:07 / 20.11.2025
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат
21:10 / 20.11.2025
С 4 дни отпуск, може да почивате 14 по празниците
16:42 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS