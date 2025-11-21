ЗАРЕЖДАНЕ...
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Според институцията левът ще може да бъде обменян в евро безсрочно, без ограничения в сумите и без такси или комисиони. Това означава, че дори години след въвеждането на единната валута всеки ще може да обменя левове по фиксирания курс.
През първите шест месеца след въвеждането на еврото всички банки в страната ще извършват безплатен обмен. Единственото условие е за суми над 30 000 лв., за които ще се изисква предварителна заявка минимум три работни дни по-рано. Същият режим важи и при внасяне на левове по сметки, които ще бъдат превалутирани в евро.
Към процеса се присъединяват и пощенските станции, но с ограничения. Те ще обменят:
до 1000 лв. на ден – безплатно;
между 1000 и 10 000 лв. – само в определени станции и след заявка 3–5 дни предварително;
над 10 000 лв. – няма да се обменят.
От институциите препоръчват гражданите, които държат по-големи суми в брой, да започнат обмена по-рано, за да се избегнат струпвания.
Важно уточнение е, че левът ще остане законно платежно средство още един месец след въвеждането на еврото.
БНБ подчертава, че системата е изградена така, че никой да не изгуби пари по време на прехода.
