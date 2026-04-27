Движението в платното за Бургас на магистрала "Тракия“ ще бъде поетапно ограничавано днес. Причината за временната организация е полагането на нова хоризонтална маркировка в участъка между 99-и и 109-и километър, съобщават за Plovdiv24.bg от Агенция "Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се извършват по график, за да се минимизира затруднението на трафика.

Пътната агенция въвежда следните ограничения за деня:

От 8:00 ч. до 16:00 ч.: В отсечката от 99-и до 106-и км (област Пазарджик) движението ще се извършва само в активната лента. Изпреварващата лента ще бъде затваряна поетапно.

От 10:00 ч. до 16:00 ч.: В участъка от 106-и до 109-и км (област Пловдив) автомобилите ще преминават в активната лента, докато изпреварващата лента е ограничена за боядисване.

От АПИ подчертават, че тези дейности са наложителни за повишаване на пътната безопасност и комфорта при пътуване. Шофьорите се призовават да карат внимателно, да спазват пътната сигнализация и да не предприемат рискови маневри в районите с работни екипи.