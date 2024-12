Вместо 13-та заплата: Mного работодатели раздават за празниците бонуси, коледни партита и тематични подаръци

© Коледните събития и бонусите, каквито ще бъдат раздавани от под 50% от компаниите у нас, заместват 13-ата заплата, сочи проучване на един от лидерите в областта на HR решенията, опериращи у нас. Изводите са направени на базата на наблюдения в над 300 български и международни компании от секторите IT, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и производство.Разнообразие на коледните стимули към служителите се наблюдава през последните няколко години, каза пред Радио София изпълнителният директор на компанията Надежда Василева.



"Ако преди 5-6 години основният стимул беше финансов, особено след Covid работодателите започнаха да стават доста изобретателни по отношение на това как да увеличат ангажираността на служителите, как да увеличат присъствието им в офиса. Какъв по-подходящ период от Коледа, когато могат да се създадат различни инициативи“, каза Василева.



Финансовите коледни бонуси са в голям диапазон в зависимост от заеманата длъжност и вида на компанията. В производствената индустрия например, бонусите варират между 200 и 750 лева, докато в големи IT компании, паричните бонуси са в по-големи размери. Трябва обаче да се прави разграничаване между коледните бонуси и годишното допълнително възнаграждение за добро представяне на даден служител, обясни Надежда Василева.



Тя добави, че глобалната икономическа нестабилност през последната година се отразява и на българския пазар.



"Това прави работодателите по-внимателни в техните разходи. В предходните години, особено в IT сектора и аутсорсинг индустрията, имаше по-щедри подаръци и по-щедри инициативи за служителите", посочи Надежда Василева.



Често срещана практика сред българските работодатели през последните години са коледните партита и тематичните подаръци за празниците.