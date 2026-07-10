Интервю за Plovdiv24.bg с Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи, за проблемите с околовръстния път на Пловдив, за черната статистика на катастрофите в страната и какво ни пречи да бъдем изрядни по пътищата. Тодоров ни призовава да бъдем внимателни, защото точно сега следват най-кървавите месеци - юли, август, септември, месеци с най-много катастрофи.

Да започнем с въпроса за пловдивското околовръстно - трябва ли да се премахнат мантинелите?

Темата има няколко аспекта. На първо място, това поставяне на мантинелите по пловдивското околовръстно е безумно. И според мен тук трябва да се търси отговорност на проектанта, който е проектирал този тип поставяне. Защото, вместо да пазят и обезопасяват, те създават изключително голяма опасност. По всички стандарти трябва да има един метър банкет от края на асфалта, за да може да се използва това пространство за спиране при аварии, за принудително спиране и за някакви маневри. Хората, всъщност, основателно протестираха - от Първенец, от Марково, от Белащица, от цялата Родопска яка. Защото се получава един улей на смъртта, който, при навлизане в насрещното, просто няма как да се избегне. Има 8 души загинали след поставянето на мантинелите, включително и тежката катастрофа с цялото загинало семейство, смачкано от тир.

Но сега, като че ли правителството даде малко на заден, което наистина ще доведе до нови протести на хората и то основателни. Защото тези мантинели трябва да се преместят или да се премахнат въобще.

Вторият генерален въпрос, който отлежава вече 15 години и който се замита под килима е, че трябва да се проектира изцяло наново, да се разшири самото околовръстно и то да стане четирилентово. Това е истината. По подобие на пътя Пловдив - Асеновград. Досега всички правителства са неглижирали този проблем, но той е изключително важен. Пловдив се оформя като една изключително сериозна икономическа зона. Това е път, който свързва Смолян, Пампорово, Асеновград, въобще това е път към Южна България, към границата с Гърция. Абсолютно недопустимо е този път да остане по този начин. За съжаление знаем темповете на строителство в България. Знаем колко трудно сега стартира и удължаването от Асеновградско шосе до Скобелева майка, какви проблеми има там. Но ако това стане национален приоритет, тези 14-15 километра, според мен, в рамките на 2-3 години могат да се изградят.

Да, така е, но като че ли само около избори се подема темата и после отново отлежава.

За съжаление последните години имахме временни правителства, с кратък хоризонт. Така че поне сега, ако кажем, че имаме някакъв хоризонт на политическа стабилност, това трябва да се свърши. И аз много се надявам пловдивските народни представители и областната администрация да го свършат. Въобще недопустимо е вторият по големина град да няма нормален околовръстен път. Защото това в момента не е нормален околовръстен път. Това е някакъв междуселски път, който не върши никаква работа и освен това е опасен с тези мантинели.

Темата за мантинелите по пътищата в страната е доста коментирана сега? Коква безопасност осигуряват те?

За съжаление има един монопол от няколко фирми, които са окупирали пазара. Не допускат друг тип обезопасителни системи, каквито съществуват.

Най-популярната от тези системи е бетонна предпазна ограда тип "Джилс", която се слага в средата на магистралите. Това много често се използва в Западна Европа, в Щатите. В Гърция сме го виждали. Първото нещо, което виждате като стъпите на градската магистрала, това са тези бетонни съоръжения по средата. Първо, че те имат живот 50 години. Те са с по-висока степен на задържане. По-бързо и по-лесно се поставят. Но съществуващият монопол от тези фирми, които произвеждат магистрали, не допускат да се появат този тип обезопасителни системи. При катастрофата в Ямбол, където загинаха две дечица, там мантинелата беше изключително стара, едноредова, с абсолютна невъзможност да спре дори и някаква кола.

И тук вече управляващите трябва да вземат отношение, да променят принципи и концепции за монтиране на такива системи и трябва да се въведат тези новите. Т.е. те не са нови за света, те са нови за България, но с по-висока степен на задържане. Те трябва да стават по-масови, повече да се използват.

До каква степен Асоциация като вашата и гражданската енергия може да принуди управляващите час по-скоро да работят за разрешаване на този проблем?

Ами, за съжаление, ние от неправителствения сектор, освен да надуваме свирката и да бием камбаната, нямаме други начини за въздействие. Лошото е, че досега винаги е трябвало да ескалираме протести, да затваряме пътища, да правим бдения пред съдебни палати, за да ни обърнат управляващите някакво внимание.

Така че аз се надявам този път това да не се случва. Да има един нормален диалог и да се търси решение.

Лято е, отново зачестяват катастрофите, показва го черната статистика.

Защо България винаги води класациите за броя катастрофи, според Вас? Къде е проблемът ни?

Ами, проблемът е комплексен. Тук говорим за инфраструктура, говорим за обучение на водачи, говорим за санкционна политика на държавата, говорим за камери, за средна скорост, работа с деца в детските градини, работа в семейството. Въобще, говорим за неща, които трябва да се променят в своята цялост. Всички тези неща обаче изискват време. Така че нека сега да предупредим читателите ви, че следват най-кървавите месеци - юли, август, септември, с най-много катастрофи. Затова да бъдат изключително внимателни! Защото в тези месеци има натоварен трафик, много хора пътуват. Тръгват и турските гастарбайтери, тръгват тежки камиони, претоварени. Така че всички трябва да бъдат внимателни.

Тук се мислят постоянно законодателни промени, но в крайна сметка нищо не се променя и ситуацията си остава същата. В Норвегия, например, където има рядко катастрофи, пътните глоби са много високи и хората имат страх от това.

Скандинавският манталитет е много различен от южняшкия манталитет. Говорим за манталитет и за спазване на правила, и уважение към законите.

Нещо друго, там още от малки децата са обучени, че трябва да бъдат в детски седалки и да си поставят колан на задната седалка. Аз с голяма насмешка слушам ваши колеги, които обявяват водеща новина, че в Гърция глобявали за не ползване на колан на задна седалка. Ами то и в България е задължително да се ползва колан на задната седалка, само че 80% от хората не го ползват. В резултат от което загиват 70-80 души всяка година, защото не ползват колан на задна седалка.

Няма как на 3 милиона автомобила да сложим 3 милиона полицаи, които да проверяват за колан на задна седалка. Тук вече говорим за информираност, говорим за разбиране на опасностите.

15-18 деца загиват всяка година, защото мама и тати сядат отпред, слагат си колана, детето отзад се разхожда между седалките. И при една лека катастрофа дори те изхвърчат и се нараняват. Тоест, говорим за липса на информираност, говорим за това, че се подценяват опасностите.

Няма как полицаите да проверяват дали мама и тати ги слагат в детски седалки. Тоест, трябва постоянно да информираме и да обясняваме.

Глобите у нас достатъчно солени ли са и могат ли да спрат нарушенията?

Мисля, че не са малки вече. Отнемат се и свидетелства, отнемат се точки, събирае мостта доста се повиши. Но глобите са крайният ефект, защото ние не може да разчитаме само на глобите. Въпросът е така да работи системата, че да не допусне нарушения. Да има камери за средна скорост, да има камери за моментна скорост, да не се допуска говорене по телефон. Но като цяло скоростта, след поставянето на тези камери за средна скорост, намаля. Огромни глоби се събират, стотици милиони, но проблемът е с тяхното използване. Трябва също да се работи в тази сфера.

Ако сравняваме сегашните пътища с тези години назад, се вижда, че вече като че ли шофираме по по-добри пътища. Не мислите ли?

Ами, аз не съм съгласен. България има 800 км магистрали, крайно недостатъчни.

Магистрала "Хемус" е световен прецедент. Строи се 50 години. Виждаме как се краде от пътния сектор, каква корупция има, как се изнасят пари в брой, как се превеждат едни пари на фирми, които после не са направили един км магистрала, обаче искат индексация на тези суми. Виждаме какво е качеството на строителството. Съответно, корупционни практики изключително сериозни и тежки. Инфраструктурата е в много окаяно състояние, за съжаление. Около 40% от нея отговаря на някакви стандарти за безопасност, другите не са безопасни.

Имаме 130 места, по които всяка седмица стават катастрофи, така наречените черни точки, местата с концентрация на ПТП. Сега се вдигат винетките. Това за мен е някаква положителна насока, защото те са най-ниските в Европа. 6 години не е вдигана цената им. Ще влязат някакви постъпления повече, които трябва да се насочат към ремонтни дейности и към обезопасяване. Това наистина е добро, че се предприема.

В съседни държави масово се събират тол такси? А тук, достатъчно добре ли е регулиран този процес?

При най-тежкотоварните автомобили, тези, които най-много рушат и замърсяват, има някакви пропуски. Но да кажем, че при леките коли може да се разчита на плащане.

Тоест, ако трябва да обобщим, в България ни пречи манталитета и корупцията, за да бъдем изрядни по пътищата.

Манталитета и корупцията на първо място и от там нататък това чувство за безнаказаност, което е в резултат на това, че махалото отиде в другата посока.

Така както бяхме при комунизма на 100% стриктни и знаехме, че има неизбежност на наказанията, така отидохме в едни години, когато всичко ни се разминава и всичко може да се оправи. Сега, горе-долу, гледаме да се нормализират нещата, да станем някакви нормални европейци.

Има надежда, като цяло катастрофите и броят на загиналите намаляват. Но всеки човешки живот е загуба за всички.