Вижте с какви условия на труд Kaufland привлича служители

© Сътрудничеството на Kaufland България и инициативата Bulgaria Wants You датира от 2020 г. Компанията е отдаден поддръжник на каузата и целите на проекта – да задържи и привлече българи, които живеят извън страната, като им предлага възможности за работа и кариерно развитие в родината им. Затова редовно участва в събитията на платформата както в страната, така и в чужбина.



На предстоящия тази неделя, 11 юни, форум в София компанията ще се включи със свой кариерен щанд и гост-лектор. В лекционната програма, която има за цел да представи добрите практики на различните компании и мотивиращи лични истории на служители, ще се включи Диана Костова, ръководител "Обучение, развитие и мотивация“‘ в Kaufland България.



Тя е един от добрите примери, че след като завършиш обучението си в чужбина, можеш успешно да се развиеш в родината си. Диана ще разкаже за дългия си кариерен път в най-голямата компания в ритейл сектора, който започва през 2008 г.



За този период тя преминава през различни позиции, от асистент-търговец в "Снабдяване“ до ръководител на няколко звена – "Администриране на недвижимото имущество“, "Свежи храни“ в Търговска дирекция, "Снабдяване“ и "Отдаване под наем“.



Като част от събитието и в унисон с действията на Kaufland България в посока развитието на демографията в страната, компанията е и основен партньор на Националната дискусия под наслов "Демографията няма цена“. Тя ще се проведе на 12 юни, понеделник, и под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова.



Дискусията се организира от Bulgaria Wants You и в нея ще вземат участие представители на правителството, държавните институции, бизнеса, синдикати и експерти, които ще обсъдят демографската тема в страната ни като ще предложат конкретни предложения за подобряване и преобръщане на негативните тенденции в България. Сред участниците ще е и Мила Вълкова, старши мениджър "Подбор, Работодателска марка, мотивиране и задържане“, която ще сподели мерките и инициативите, които компанията предприема в тази насока.



Съвместното партньорство на Kaufland България и Bulgaria Wants You позиционира и затвърждава компанията като един от най-големите и стабилни работодатели в страната, който предлага на своите служители сигурна работа, грижа, вдъхновяващи условия и разнообразни възможности за развитие. Участието в предстоящото събитие на платформата в София е безплатно, а всеки който желание да присъства може да направи своята регистрация предварително на https://bulgariawantsyou.com/events.



Като един от най-големите работодатели в България, Kaufland осъзнава своята ключова роля на пазара на труда. Компанията се стреми да привлича българите от чужбина с подходящи възможности за кариерно развитие и обучение. Веригата предоставя отлични условия на труд и богат социален пакет на своите над 6 600 служители, в това число допълнително здравно осигуряване, спортни карти на преференциални цени, месечни ваучери за храна в размер на 200 лв., гъвкаво работно време, 2 допълнителни дни платен годишен отпуск, подаръчен пакет и бонус в размер на 600 лв. при раждане или осиновяване на дете, както и много други. Служителите на компанията могат да се възползват и от над 250 отстъпки за различни продукти и услуги, участие в различни полезни инициативи, спортни събития и CSR активности.



Само за изминалата година веригата е инвестирала над 380 хил. лв. в нови обучителни програми, обхванали голяма част от служителите й в различните структури и отдели. В следствие на това, данните сочат, че 57% от екипа на Kaufland е част от компанията над 3 години, а повече от 80% от ръководителите са вътрешно развити и повишени.