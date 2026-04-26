Мащабна проверка на Българската агенция по безопасност на храните разкри сериозни нарушения в мандра в силистренско село. Под надзора на контролните органи ще бъдат унищожени над 2 тона кисело мляко и над 4200 литра айрян заради манипулирани срокове на годност и липса на маркировка, съобщават от БАБХ за Plovdiv24.bg.

Проверка "на сляпо"

Акцията е проведена на 24 април от инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Добрич. Използван е методът на "кръстосаната проверка“, при който служители от една област контролират обекти в друга, за да се избегнат местни зависимости и евентуален натиск.

"Машина на времето" в склада

При инспекцията в хладилните камери са открити фрапиращи несъответствия:

Близо 17 000 бутилки айрян са били маркирани с дата на производство 25 април – един ден след самата проверка. Около 750 кг кисело мляко е било "произведено' според капачките на 3 май 2026 г. Намерени са и големи количества кисело мляко и йогурт без никаква идентификационна маркировка, което прави невъзможно проследяването на техния произход и качество.

Мерките

Цялото количество е спряно от реализация и е насочено за унищожаване. БАБХ потвърди, че затяга контрола върху млекопреработвателните предприятия, като фокусът остава върху проследимостта на суровините и коректното етикетиране, за да се гарантира здравето на потребителите.