Винетките за леките автомобили отпадат, ще се таксува според реално изминато разстояние
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:28
© Plovdiv24.bg
От 2030 г. винетките за леките автомобили ще бъдат премахнати и заменени със система за таксуване според реално изминатото разстояние по платената пътна мрежа. Това съобщи проф. Олег Асенов, директор на Националното тол управление, в интервю за вестник "24 часа“.

Промяната се налага във връзка с новите европейски правила за пътно таксуване, които изискват всички държави членки да преминат от модел на заплащане според времето на ползване към модел, базиран на изминатите километри.

На този етап не се предвижда увеличение на цената на винетките. В средносрочната бюджетна прогноза до 2027 г. не е заложено поскъпване, уточнява проф. Асенов. Така шофьорите няма да бъдат пряко засегнати в краткосрочен план.

В момента се анализират различни модели за въвеждане на новата система. Сред разглежданите варианти са модел, при който таксата се включва в цената на горивото, подобно на практиката в Германия; система чрез мобилно приложение, което отчита изминатото разстояние чрез телефона на водача – по примера на Норвегия; използване на специални бордови устройства (тагове), монтирани в автомобила, които автоматично подават данни към системата.

Обмисля се създаването на българско мобилно приложение, в което ще се въвежда регистрационният номер на автомобила. Категорично няма да се прилага моделът с физически пунктове за плащане по автомагистралите, какъвто е използван в Гърция.

Преди окончателното въвеждане на новата система ще бъде проведен минимум двугодишен тестов период. През това време шофьорите ще могат да проследяват какви биха били разходите им при новия модел, без реално да заплащат таксата.

Целта е гражданите да могат да направят информиран избор дали пътуването с личен автомобил остава икономически изгодно спрямо използването на обществен транспорт.

Окончателните параметри на системата предстои да бъдат уточнени в следващите години, като подготовката вече е в ход.







