© виж галерията Българският представител на Евровизия 2021 Виктория взе участие в най-популярното телевизионно шоу в Испания. Там тя изпълни песента “Growing Up is Getting Old", с която ще представи България на конкурса в Ротердам на 20-и и 22-ри май. При гостуването си в Мадрид Виктория успя да се срещне и с испанския представител Блас Канто.



Поканата за участие Виктория получава от телевизионното предаване “Rocío, contar la verdad para seguir viva" след хиляди публикации на меломани в социалните мрежи, както и след многобройни статии в едни от най-популярните испански медии. Участието на българката предизвика огромен интерес в Испания и беше гледаното от близо 2 милиона и половина зрители. Виктория зарадва месната публика с изпълнение на специална версия на “Growing Up is Getting Old", в която част от песента беше на испански.



Геновева Христова, продуцент на Виктория и на българското участие за Евровизия 2021 от страна на Лигна Груп, споделя: “Зад пробива в Испания стои много работа на нашия страхотен екип. Това е огромна стъпка - не само за Виктория, но и за цялата музикална индустрия в България. Радвам се, че толкова големи професионалисти следят новите български таланти. Това е истинско признание! Силно се надявам тази наша крачка да повлияе позитивно на всички млади артисти, които се борят за международната сцена. В България имаме страхотни таланти и съм сигурна, че най-доброто предстои."



В Мадрид Виктория имаше възможност да се срещне и с Блас Канто, тазгодишния представител на Испания на Евровизия 2021. Той не скри очарованието си от българката и се изказа ласкаво за нея: “Виктория е страхотен талант. Радвам се, че ни гостува в Испания. Бих се радвал изключително много, ако направим дует заедно. Смятам, че ще се получи нещо наистина магично."



На 10-и май Виктория и българската делегация ще заминат за Ротердам. Във втория полуфинал на Евровизия 2021 на 20-и май българката ще изпълни “Growing Up is Getting Old" под номер 13 и ще се бори за едно от десетте места към големия финал, който ще се проведе на 22-и май. Всички българи в чужбина ще могат да гласуват за нея и България, а повече информация за това може да бъде намерена на на BULGARIA2021.com.