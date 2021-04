Виктория от "Евровизия 2021" представи песента ни в Испания

© Представителят на България в Евровизия 2021 Виктория Георгиева представя песента "Growing Up is Getting Old" в Испания. Това съобщи самата тя във Фейсбук профила си.



"Преди малко пристигнах в Испания. След броени минути ще изпълня на живо "Growing Up is Getting Old" в най-популярното ТВ шоу в момента там", написа Виктория.



Причината е, че в последната седмица Виктория се превърна в един от най-желаните гости за участие в популярното документалното телевизионно предаване “Rocío, contar la verdad para seguir viva". Това се случи след хиляди съобщения на испански меломани, които искат Виктория да изпълни българската песен за Евровизия 2021 “Growing Up is Getting Old" на живо в най-гледаното телевизионно предаване в Испания в момента.



Виктория не скри радостта си: “Всичко се случи много спонтанно. Много испанци започнаха да ми пишат за това предаване. Аз просто попитах за какво става въпрос, защото не бях запозната. Няколко минути по-късно от продукцията коментираха публикацията ми в Twitter, а на сутринта се събудих с хиляди съобщения от испанци, които ми изпращаха публикации от най-големите им медии", споделя младата изпълнителка.