Венелин Петков: Функционерите на ДПС се сещат за избирателите си основно, когато трябва да ги уплашат

© Журналистът Венелин Петков прави интересни наблюдения върху отношението на редовите избиратели към ДПС през годините. В своя текст той припомня:



"Преди години, когато Ахмед Доган "разпределяше порциите на финансирането в държавата", редовите избиратели на ДПС наричаха него и функционерите му "нашите хора". Изричаха фразата със смесица от страх и някакво особено благоговение.“, пише Петков в страницата си в социалните мрежи.



Според Петков днешното поколение избиратели среща различна реалност:



"Интересно дали днес припознават Делян Пеевски като "свой човек". И дали е останало благоговението или вече е само страх.“



Журналистът отбелязва, че историята на партията показва една и съща тенденция: функционерите се сещат за редовите си избиратели основно, когато трябва да ги уплашат – особено преди избори.



"И тогава, и сега за редовите си избиратели функционерите на ДПС се сещат само когато трябва да ги наплашат – обикновено преди избори. Но и там поколенията се смениха…“



Петков подчертава, че смяната на поколенията променя и начина, по който се възприемат лидерите на партията. Ако преди страхът и благоговението вървяха ръка за ръка, днес страхът често изглежда като доминиращата емоция сред редовите избиратели.



Припомняме, че днес "ДПС – Ново начало“ организира контрапротести в повече от 20 града в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета на Росен Желязков, а техният слоган е "Не на омразата“.



А утре, 10 декември, в цялата страна са планувани големи протести и шествия в цялата страна срещу правителствотото.