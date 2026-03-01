ЗАРЕЖДАНЕ...
Важна информация за българите в Близкия Изток
Сигнали и молби за помощ се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център към МВнР:
тел.: +359 2 948 24 04
тел.: +359 2 971 38 56
моб.: +359 893 339 616
факс: +359 2 870 71 37
e-mail: crisis@mfa.bg
Гражданите могат да търсят съдействие и чрез телефоните и електронните пощи на съответните български дипломатически и консулски представителства в региона.
От външното министерство напомнят, че съгласно правото на Европейски съюз, в държави, където България няма свое дипломатическо или консулско представителство, българските граждани имат право да получат консулска защита от представителствата на други държави членки на ЕС.
МВнР призовава сънародниците ни в Близкия изток да се регистрират в рубриката "Пътувам за“ на официалната интернет страница на ведомството. Регистрацията може да бъде направена чрез бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.
От институцията подчертават, че своевременната регистрация улеснява осъществяването на контакт и оказването на помощ при кризисни ситуации.
