Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министерството на външните работи на Министерството на външните работи (МВнР) разпространи актуална информация, насочена към българските граждани, пребиваващи или намиращи се на територията на страните от Близкия изток. Поводът е необходимостта от повишено внимание и осигуряване на бърз достъп до консулско съдействие при възникване на извънредни ситуации.

Сигнали и молби за помощ се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център към МВнР:

тел.: +359 2 948 24 04

тел.: +359 2 971 38 56

моб.: +359 893 339 616

факс: +359 2 870 71 37

e-mail: crisis@mfa.bg

Гражданите могат да търсят съдействие и чрез телефоните и електронните пощи на съответните български дипломатически и консулски представителства в региона.

От външното министерство напомнят, че съгласно правото на Европейски съюз, в държави, където България няма свое дипломатическо или консулско представителство, българските граждани имат право да получат консулска защита от представителствата на други държави членки на ЕС.

МВнР призовава сънародниците ни в Близкия изток да се регистрират в рубриката "Пътувам за“ на официалната интернет страница на ведомството. Регистрацията може да бъде направена чрез бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

От институцията подчертават, че своевременната регистрация улеснява осъществяването на контакт и оказването на помощ при кризисни ситуации.