В кой сектор заплатите може да достигнат тези в IT сферата?

© Липсата на кадри в производствения сектор е значителна. Ръстът на възнагражденията достига тези на IT сектора. Поколението Z предпочитат други сектори при избора на кариера, това се дължи на ниската информираност и нуждите на младото поколение, това коментираха Галина Попова, главен HR консултант, GI Group и Димо Попов, мениджър, GI Group в предаването "В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.



Тенденциите в производствената индустрия са за продължаващ растеж, липса на персонал и автоматизация на производството, каза Димо Попов. Автоматизацията не е на ниво активности, а на ниво събиране на данни, комуникация с други системи и учене на самата автоматизирана система, допълни той.



"Производствата остават гръбнак на икономиката както в Европа, така и в България“.



Тези тенденции са сходни в България. В трето тримесечие се наблюдава спад в производството, което може да предвещава рецесия при нас или при производствата на запад, тъй като нашето производство е силно зависимо от тези на запад, особено с това на Германия, обясни Попов.



Наблюдава се спад в търсенето на кадри в производствения сектор.



"Надяваме се тази тенденция да не се запази, въпреки че всичко показва че може би ще продължи до средата на следващата година“ разясни Галина Попова.



Наблюдава се инфлация при възнагражденията през изминалата година комбинирано с вдигащите се цени на комуналните услуги, бизнесът трудно може да планира. Оказва се, че най-често работниците излизат по-скъпо на фирмите от планираното производство в началото на годината, каза Попова.



Търсенето на технически кадри, инженери е засилено. "Подозирам, че ще стане там, това което стана в IT сектора“, голямо търсене и малко кадри, които ще си вдигнат очакванията за възнаграждение, обясни Попов. Това търсене е и за нискоквалифициран труд, смята гостът.



Възнагражденията в сектора зависят от региона, в който е фирмата и заеманата позиция.



"В момента ние наблюдаваме инженерни възнаграждения, който достигат възнаграждения в IT сферата“, заяви Галина Попова.



Липсата на връзка между производствения бизнес и образованието и съществуването на грешни представи за сектора оказват негативно влияние над бизнеса. Все още витае представата, че производството е силно физическа работа, което го прави непривлекателно за потенциалните кадри, коментира Попова.



Производственият сектор е длъжен сам да инвестира в бъдещите си кадри. Инвестицията е основно насочена към местни кадри, но се вижда и тенденция за привличане на неевропейски кадри, каза Попов. Той допълни, че помощта, която държавата може да окаже е да направи обучението по-приложимо и да направи временната заетост по-гъвкава.



Според Попова, България вече не е държава, която само изнася кадри към други държави. Заплатите са конкурентноспособни и у нас, това прави България привлекателна за чужди кадри.



Според проучване, автоматизацията на сектора ще произведе нови работни места, вместо да ги отнема. У нас няма страх от изместването на човека от работните места, обясни Попов.



"В България, през 2025 г. поколението Z ще представлява 30% от работната сила“ това каза Попова. Тя допълни, че с нарастването на пенсионната възраст в момента има най-много работещи в историята в страната. Ефектът, който Covid имаше над работната обстановка се отразява най-много на поколението Z. Според Попова, мисията която компаниите следват е изключително важна за това поколение. Те залагат на компании преследващи зелени каузи. Другия фактор за младите е балансът работа и личен живот. Този баланс може да бъде даден с придобивки.