Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00
© Фейсбук
Водещата на предаването на Българския спортен тотализатор "Спорт тото" по БНТ Марина Кискинова, е била уволнена изненадващо и без предупреждение, научи Plovdiv24.bg. Това съобщи самата актриса в социалните мрежи и публикува прочувствен коментар. Ето как тя се сбогува със зрителите:

"След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна.

На последното ми предаване, миналия четвъртък, новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за "закриване на щата“.

Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа "благодаря“ и да се сбогувам с колегите си.

Не знаех, че това е последното ми шоу.

Никой не беше уведомен за това.

Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.

Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години.

Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство.

И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години


