|Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
"След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна.
На последното ми предаване, миналия четвъртък, новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за "закриване на щата“.
Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа "благодаря“ и да се сбогувам с колегите си.
Не знаех, че това е последното ми шоу.
Никой не беше уведомен за това.
Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.
Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години.
Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство.
И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години
Още новини от Национални новини:
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев и...
10:36 / 04.10.2025
Сейф с пари и злато изчезна след наводненията в Царево
10:01 / 04.10.2025
Костадин Костадинов: Причината за смъртта на 3-ма души на "Еленит...
09:10 / 04.10.2025
Гл. комисар Николов: BG-Alert работи перфектно, но има проблем пр...
09:54 / 04.10.2025
Голям проблем за пенсионерите, свързан е с парите им
08:45 / 04.10.2025
Предлагат нов вид отпуск, но не бързайте да се радвате
09:05 / 04.10.2025
