|Учител стигна до ареста и остана без кола след фалшиво положителен тест за наркотици
Направени му били тестове за алкохол и наркотици. Те били отрицателни.
"Държаха ме 4 часа на място, докато дойде следваща кола. Направи се втори тест, който отчете амфетамини. Бях съкрушен. Отведоха ме като престъпник с белезници да дам кръвна проба", разказва мъжът, който е бивш криминалист от 5 РУ. В районното е задържан 24 часа.
Очаквал резултатите от кръвните тестове през юли, но срокът бил удължен с 3 месеца. Когато станали готови, доказали, че е невинен.
Така дошъл моментът да си вземе колата. Отишъл с негов приятел. "На 150 метра от паркинга ме спряха за проверка", разказа Матев.
|Още по темата:
