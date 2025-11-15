ИЗПРАТИ НОВИНА
Трима са загинали, а четвърти е ранен при зверкото ПТП на АМ "Тракия"
Автор: Рени Атанасова 10:52Коментари (0)564
Трима са загинали, а четвърти е ранен при бруталната катастрофа на АМ "Тракия". Това съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. По първоначални данни пътнотранспортното произшествие е станало в 9.06 часа между два леки автомобила. Раненият е откаран в болница. Извършват се процесуално-спедствени действия.

В участъка между гр. Стара Загора и гр. Нова Загора, е затворена лентата за движение от гр. София към гр. Бургас.

Осигурен е обходен маршрут по път II-66.


Още по темата: общо новини по темата: 2
15.11.2025 »
15.11.2025 »






Статистика: