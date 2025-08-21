ИЗПРАТИ НОВИНА
Тези кадри от днес следобед не са от границата ни с Гърция
Автор: Васил Динев 16:42
Изключително натоварено е движението към този час през граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево“, научи Plovdiv24.bg. Наши читатели се свързаха с редакцията ни, за да съобщят, че преминаването през пункта отнема доста време.

Хората предупредиха всички онези, които ще минават оттам, да се въоръжат с търпение, защото самото минаване може да отнеме и повече от два часа и половина - в зависимост от натовареността на ГКПП-то. 

Значително по-бързо е за автобусите. Граничният пункт "Капитан Андреево“ е един от най-натоварените в Европа и втори по големина в света, митничарите неслучайно го наричат "Вратата на Европа“.

Основната причина за голямата натовареност през лятото са буквално хилядите гастарбайтери, които или пътуват към Турция, или се връщат към Западна Европа.


