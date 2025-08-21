ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тези кадри от днес следобед не са от границата ни с Гърция
Хората предупредиха всички онези, които ще минават оттам, да се въоръжат с търпение, защото самото минаване може да отнеме и повече от два часа и половина - в зависимост от натовареността на ГКПП-то.
Значително по-бързо е за автобусите. Граничният пункт "Капитан Андреево“ е един от най-натоварените в Европа и втори по големина в света, митничарите неслучайно го наричат "Вратата на Европа“.
Основната причина за голямата натовареност през лятото са буквално хилядите гастарбайтери, които или пътуват към Турция, или се връщат към Западна Европа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 682
|предишна страница [ 1/114 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Какво се случва с язовир "Батак"?
16:56 / 21.08.2025
Решетки за двама от тримата задържани след трагедията в Несебър
16:30 / 21.08.2025
Шофьор: Ако държавата не вземе мерки, то обикновените граждани ще...
15:35 / 21.08.2025
Ще тикнат ли зад решетките тримата, задържани след трагедията в Н...
14:42 / 21.08.2025
Товарен камион с полуремарке "дерайлира" на Подбалканския път
14:05 / 21.08.2025
Блъснатата от АТВ Христина от Пловдив е изпаднала в клинична смър...
13:25 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS