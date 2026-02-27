ЗАРЕЖДАНЕ...
Тежка верижна катастрофа на АМ "Тракия", полиция регулира движението
©
Няма пострадали хора, само материални щети. Автомобилите са преместени в аварийната лента и няма проблем с движението, регулира се от "Пътна полиция".
Все пак в участъка да се шофира с повишено внимание предвид на по-засиления трафик в последния работен ден, съветват от полицията в Пазарджик.
От АПИ съобщават, че временно е ограничено движението по изпреварващата лента.
Още от категорията
/
Протест и поредно заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен на пешеходна пътека
07:57
Единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена и със собствена ръка
23.02
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
23.02
Криминален психолог: Едно убийство има на Петрохан и две на Околчица, другите три са самоубийства
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.