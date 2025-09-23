ЗАРЕЖДАНЕ...
|Температурите тази сутрин паднаха до 8 градуса
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 10 градуса
- Пловдив 11 градуса
- Варна 17 градуса
- Бургас 16 градуса
- Русе 14 градуса
- Стара Загора 12 градуса
- Благоевград 11 градуса
