Температурите тази сутрин паднаха до 8 градуса

© С есенни температури посрещнахме първия есенен ден. Най-хладно тази сутрин е било в Кюстендил, Добрич и Кнежа - 8 градуса, а в Драгоман и Видин са отчетени 9 градуса по Целзий.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 10 градуса



- Пловдив 11 градуса



- Варна 17 градуса



- Бургас 16 градуса



- Русе 14 градуса



- Стара Загора 12 градуса



- Благоевград 11 градуса