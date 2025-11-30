ИЗПРАТИ НОВИНА
Теменужка захапа Асен
Автор: ИА Фокус 22:39Коментари (0)329
Надежда, че още във вторник правителството ще успее да намери компромис между исканията на синдикати и работодателски организации по отношение на бюджета и процедурата по приемането му ще бъде размразена изрази финансовият министър Теменужка Петкова.

"Ще намерим баланс между разумните позиции на синдикати и бизнес за бюджета". В това увери финансовият министър Теменужка Петкова, която призова политическите опоненти за разум и смиреност

"Бюджет 2026 отразява това, което се случи в политически живот на България през последните 5 години" - каза Петкова в предаването "120 минути" по bTV.

"Когато през 2020 г. България влезе в чакалнята на Еврозоната президентът излезе на площада, вдигна юмрук и сложи начало на политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на подобно развитие на ситуацията. Отново е ключов моментът - въвеждане на еврото и отново сме свидетелите политическо напрежение. Целта  са предсрочни избори и да се опорочи целият процес, свързан с еврото. Поводът е бюджет 2026 .

Рамката на бюджета я е създал Асен Василев. Всичко, което се случи в областта на публичните финанси през последните 4 години, е плод на политиката на Василев, която наложи. Искаме да променим голяма част от тези стандарти и политики, които смятам за порочни и погрешни. Целта трябва да е нулево бюджетно салдо или положително. Порочно е да теглиш дефицит от 3% и да кажеш, че няма нищо страшно. Били сме и на излишък при управлението на ГЕРБ. Обвързването на минималната и средна заплата стана по времето на Василев.

Това води до верижни реакции. За мен е порочна политика с еднократни прихода да се финансират постоянни разходи. Когато през 2021 г. Василев бе е служебен министър, първата работа, която направи е да вземе парите за магистрала Хемус. Те бяха 490 млн. лева, които са пренаспрочени към пенсионната система. С тези пари са създадоха постоянни разходи, защото после приходите от "Хемус" ги няма, а дългът остава.

Най-важното е възстановихме диалога със синдикатите и бизнеса. Сигурна съм, че ще намерим решение. Обсъждаме предложенията от синдикатите и бизнеса, ще ги коментираме във вторник. Заплатите в обществения сектор се увеличават автоматично, това предизвиква известно напрежение. Това напрежение стои отдавна, миханизмът е този, трябва да има обществен дебат. В рамките на този бюджет трудно можем да проведем такъв дебат"", каза тя.


