Тарикатлък по хотелите на морето: Предлагат 3-4 пъти една и съща храна, остатък от All Inclusive

© Сготвеният ориз днес на обяд, поднесен с пилешко бутче, вечер излиза като прясно приготвен със зеленчуци, а на другия ден – с миди. Това са само част от практиките за оползотворяване на остатъците в кухните на хотелите, предлагащи олинклузив, разказаха бивши и настоящи готвачи. За да се съхрани, оризът пък се кисне в бульони, като по този начин не изсъхва и се запазва в свежо състояние.



Всеки, който работи в такава кухня, е наясно, че не трябва да готви гарнитурата заедно с месото, тъй като така поема от вкуса и аромата му, разказа опитен готвач. Руската салата, като вкисне, се измива в гевгир и се овкусява отново с майонеза.



Бутчето от обяда, както и пържените картофи се кълцат и се превръщат в супа на другия ден. Увехналите марули и домати стават пък на "супа по френски“ и още много тънкости за готвене без отпадъци прилагат майсторите в кухните. Ягодите от украсата на десертите, като потъмнеят, се преработват термично с желатин и се пасират и се използват отново за декориране на торти и сладкиши.



Такива практики има не само в хотелите, но и в много ресторанти и пицарии у нас. Например най-скъпите пици са с морски дарове, но реално продуктите са замразени и много често са с изтекъл срок на годност, но като се измият и се обработят термично, не се усеща вкусът, сподели Иван Стоев, работил в пицария в София.



Икономиите от храна винаги са били част от политиката на хотелите, но в момента те са се превърнали в истинска мания. Заради галопиращата инфлация и непрестанно растящите цени базите, които предлагат изхранване "на корем“, сервират възможно най-евтините продукти, а неизядените гозби се сервират по два и по три пъти, префасонирани в нови блюда, но със същия вкус и качество.



Всеки, който веднъж е посетил All Inclusive, повече не повтаря, споделят туристи в мрежата. "Храната беше повече от ужасна. Платихме All Inclusive, за да ни излезе по-евтино, а всъщност се оказа, че платихме двойно. Защото веднъж платихме за храна, която не ставаше за ядене и се наложи да се храним извън комплекса и да си плащаме допълнително", оплаква се пловдивчанка от известен хотел в Слънчев бряг.



Обществена тайна е, че сервираните на закуска сирене, кашкавал и масло всъщност представляват имитиращи продукти, които нямат нищо общо с млечните. Истински са само варените яйца и маслините, защото за тях не са измислени по-евтини заместители.



Готвачите и кухненският персонал са инструктирани да оползотворяват стриктно неизядените остатъци до последната мръвка. Думата "картофи“ всъщност е магическа за родния All Inclusive, защото присъства в около 90% от сервираните манджи. Като се започне от пържени картофки и салата от варени картофи, премине са през картофени кюфтета, крокети и пюре и се стигне до яхниите с картофи и всевъзможните видове огретени - картофът господства на блокмасите в изобилие. Евтин е и може да се превърне във всичко, така че да се имитира изобилие от гозби с чуждоезични названия.



Освен това е благодатен и за всякаква преработка, така че останалите пържени картофки да се накълцат на ситно и да се озоват в супата, а крокетите и картофените кюфтета лесно се превръщат в основни съставки за постна яхния. Към неизядената салата от варени картофи се добавят малко кренвирши и, ето, чисто ново блюдо, кръстено "огретен по селски“.



Изобилието от всякакви оферти по темата All Inclusive показва, че в разгара на сезона почивните бази с пакет "всичко в цената“ съвсем не се пръскат по шевовете от туристи. Системата All Inclusive, която превзе морските курорти през последните няколко петилетки, очевидно вече не е на мода. Само допреди няколко години по Черноморието трудно можеше да се намери хотел само за нощувка.



Собствениците на ваканционни комплекси масово предлагаха пакети "всичко в цената“ или поне полупансион със закуска и вечеря. All Inclusive-ът се оказа доста печеливш вариант за хотелиерите, но заради пословичното му ниско качество туристите вече старателно да го избягват.



В някои от хотелите се прилага политика нулев отпадък, но това са места с много висока категория. Това коментира Илин Димитров, бивш министър на туризма и настоящ секретар на президента Румен Радев.



"На база тази политика в Албена произвеждат ток от биоотпадъци и така остатъците от олинклузива се превръщат в електроенергия“, разказа Димитров.



Други хотелиери, които имат затворен цикъл на преработка, с остатъците изхранват животни от фермите си, сподели още той. Именно това са и най-високо рейтинговите хотели у нас, защото предлагат качествена храна, произведена в затворен и контролиран цикъл.



Той посочи, че все повече хотели у нас се отказват от използване на услугата All Inclusive.



"Този вид услуга у нас навлезе от Испания преди малко повече от десетина години, но в последно време вече си отива заради естеството на гостите“, коментира той. Според него трябва да се прави разлика между обикновен, среден и ултра All Inclusive. Дългогодишната му практика в сферата на туризма показва, че възможна преработка на остатъчна храна може да има единствено и само в най-ниския сегмент на услугата, в хотели с до три звезди.



Около 250 лв. средно струва двойна стая за двама и дете до 12 години в този период от годината на база олинклузив в курортите по Северното Черноморие.



229 лв. на ден от 28 юни до 17 юли е цената за двама възрастни и дете до 12 ненавършени години, настанени на база All Inclusive в четиризвезден парк-хотел на четвърта линя в к.к. Златни пясъци.



В нея е включено изхранване на база All Inclusive, ползване на вътрешен и външен басейн, шезлонг и чадър край басейна, анимация и вечерни програми, туристическа такса и застраховка. По 20 лв. на ден допълнително се заплаща за паркинг, ако сте избрали да дойдете на почивка в Златни пясъци с личния си автомобил.



543 лв. дневно е цената за двойна стая на двама възрастни с дете, ненавършило 12 г., в петзвезден хотел на първа линия в к.к. Златни пясъци в периода 3 юни – 31 август.



Цената включва нощувки със закуска или на база Ultra All Inclusive, ползване на басейн и плаж с чадър и шезлонг, безплатен вход за дискотека, като ползването на паркинг се заплаща от туристите допълнително на място и не е възможно предварително резервиране на паркоместа. 215 лв. е цената за същия период в двойна стая (двама възрастни и дете до 12 г.) в хотел 4* на втора линия в Св. св. Константин и Елена на база All Inclusive.



От 2000 до 6000 лева са глобите за нарушения на изискванията за предлагане и сервиране на храна. Такова е, ако при обявяването на състава се посочи, че се съдържа млечен продукт, а всъщност е вложен имитиращ. Проверките на обектите за търговия с храни и заведения за обществено хранене, които извършват служителите от отдел "Контрол на храните“ при ОДБХ – Варна, са планови и извънпланови (по сигнали и жалби на потребители), коментира за "Телеграф“ д-р Костадинка Маринова, директор на ОДБХ - Варна.



При предлагане на храни на блокмаса чрез услугата "олинклузив“ инспекторите следят за спазване на изискванията за предоставяне на информацията за храните на потребителите, а именно дали са обявени алергените, които се съдържат в тях. Също така за условията и сроковете на съхранение на готовите за консумация храни, както и коректно обявяване при предлагане на имитиращи продукти вместо млечни.