|Такива бяха температурите към 17.00 часа днес
Към 17.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 16 градуса
- Пловдив 18 градуса
- Варна 18 градуса
- Бургас 21 градуса
- Русе 12 градуса
- Стара Загора 14 градуса
- Благоевград 14 градуса
През нощта по-значителна облачност ще има над западната половина от страната и там на много места ще вали дъжд. Главно в планинските райони на Западна България валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Над източната половина от страната облачността ще е разкъсана и незначителна. Вятърът ще се задържи от юг-югоизток, в източните райони и на север от планините – умерен и временно силен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°.
