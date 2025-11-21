Такива бяха температурите към 17.00 часа днес

© Зимата наближава, но днешните температури в почти цялата страна бяха и са пролетни. Това показа справка на Plovdiv24.bg в сайта на НИМХ.



Към 17.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 16 градуса



- Пловдив 18 градуса



- Варна 18 градуса



- Бургас 21 градуса



- Русе 12 градуса



- Стара Загора 14 градуса



- Благоевград 14 градуса



През нощта по-значителна облачност ще има над западната половина от страната и там на много места ще вали дъжд. Главно в планинските райони на Западна България валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Над източната половина от страната облачността ще е разкъсана и незначителна. Вятърът ще се задържи от юг-югоизток, в източните райони и на север от планините – умерен и временно силен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°.