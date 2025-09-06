Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе

© Facebook Окръжният съд в Русе задържа под стража единият от четиримата, обвинени за побоя над полицейския началник Николай Кожухаров. Става дума за 19-годишният студент Жулиен Кязимов. Според съда има опасност да се укрие и да извърши престъпление, предаава bTV.



Оказва се, че освен детето на полицейския началник на побоя е станало свидетел още едно дете и то е на съседа на ком. Кожухаров. Според адвокатката на Жулиен Кязимов - Кожухаров се е легитимирал едва накрая на скандала.



Освен това инцидентът е бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката е застанал пред колата на четиримата младежи и не дал тя да потегли.



Заседанията продължават.



Апелативен съд Велико Търново ще заседава във вторник