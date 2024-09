Софтуерно програмиране и киберсигурност са най-желаните области от кандидат-стажантите в Yettel

© Близо 1200 студенти и млади специалисти искат да бъдат стажанти в Yettel . Това е рекорден брой желаещи през всички девет години, в които се провежда стажантската програма Hub by Yettel.



Най-голям интерес тази година предизвикаха позициите в сферата на софтуерното програмиране, киберсигурността и изкуствения интелект. В тазгодишното издание компанията отвори стажантски позиции в едни от най-динамичните и перспективни области – роботизация и автоматизация, киберсигурност и AI ,инженеринг и анализ на мобилната мрежа, работа с големи обеми данни, както и роли в сферата на търговията, дигиталния маркетинг и клиентското изживяване в магазинна мрежа. Интересен е и опитът, който имат младежите – по-голяма част от тях са завършили университети в България, а други са учили в Германия, Нидерландия, Обединеното кралство и дори Ню Йорк.



От всички близо 1200 кандидати само 57 бяха поканени на следващия етап – т.нар. център за оценка. В него младежите получиха задачата да проектират "умен" и устойчив град за 70 000 жители. Бъдещите стажанти бяха разделени на екипи и имаха по-малко от час, за да "създадат" града на бъдещето. Следващият финален етап от подбора ще е провеждане на индивидуално интервю, където кандидатите ще се срещнат с мениджъра на екипа, в който кандидатстват.



Тазгодишното девето издание на Hub by Yettel ще започне на 1 ноември. Стажантската програма продължава една година, което е едно от най-големите ѝ предимства. По този начин стажантът може да навлезе в дълбочина в ключови за компанията проекти и да натрупа пълноценен опит, което го прави много по-подготвен и уверен да продължи развитието си в компанията. От старта на Hub by Yettel през 2016 г. досега в програмата са участвали общо 83 стажанти, като близо 85% от тях продължават развитието си в Yettel и до днес.