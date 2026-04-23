Прекратяването на договор за наем в България е процес, който изисква стриктно спазване на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за да се избегнат тежки правни последици. Макар много собственици да вярват, че правото им на собственост позволява бързо отстраняване на некоректни наематели, законът предвижда специфични защити и за двете страни, които не бива да се пренебрегват.

Важно е да се знае, че договорът невинаги приключва автоматично с изтичането на неговия срок. За особеностите при удължаването на наемните отношения. Съгласно чл. 230 от ЗЗД, ако наемателят продължи да ползва имота със знанието и без изричното възражение на собственика, договорът автоматично се превръща в безсрочен при същите условия, което налага изпращането на официално предизвестие за неговото прекратяване.

Законът очертава няколко основни пътя за приключване на наемното правоотношение:

По взаимно съгласие: Най-лесният вариант, при който страните подписват писмено споразумение.

С предизвестие: При безсрочни договори стандартният срок е един месец, освен ако не е уговорено друго. Уведомлението трябва да бъде писмено и доказуемо връчено.

При неизпълнение: Неплащането на наем, увреждането на имота или преотдаването му без разрешение дават право на собственика да прекрати договора незабавно, стига нарушенията да са надлежно документирани.

Една от най-големите грешки, които наемодателите допускат, е прибягването до самоуправство. Смяната на ключалки, спирането на тока и водата или принудителното изнасяне на вещи са незаконни действия, които могат да доведат до сериозни санкции срещу собственика. Ако наемателят откаже да напусне доброволно след изтичане на предизвестието, единственият легален път е завеждането на дело за опразване на имота по съдебен ред.

В заключение, постигането на консенсус остава най-ефективният метод за раздяла, тъй като съдебните процедури са бавни и скъпи. Внимателното документиране на всяка стъпка и спазването на законовите срокове гарантират на собствениците спокойствие и законова сигурност при управлението на тяхната собственост, пише bussinessnovinite.bg.