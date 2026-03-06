Военната ескалация в Близкия изток и поскъпването на петрола на международните пазари започват да се отразяват и върху цените на горивата на Балканите. В редица държави от региона вече се наблюдава постепенно увеличение на цените по бензиностанциите.Ситуацията в съседните държавиВ Румъния цената на стандартния бензин А-95 вече надхвърля 1,57 евро за литър във всички бензиностанции на OMV Petrom и Лукойл. Плавно поскъпване се отчита и в Гърция и Северна Македония.В Сърбия цените на горивата се регулират от държавата, като наскоро беше допуснато увеличение от два динара на литър. Ръст на цените има и в Турция, където обаче действа механизъм за регулиране, известен като буферна ценова система.В България цената на бензин А-95 вече достига около 1,28 евро за литър, а дизелът се продава за около 1,33 евро, показват данни на специализираната платформа Фуело.Според собственик на бензиностанция в Русе цените на горивата на европейските борси вече са значително по-високи, но в България Лукойл все още не е отразила увеличението.По думите му поскъпването само за четири дни е достигнало около 14 евроцента на литър, което се равнява на приблизително 300 лева на тон."В момента бензиностанциите са най-губещи в тази ситуация. Ако кризата в Иран не бъде решена скоро, това може да доведе до сериозен недостиг на горива и силен удар върху Европа“, предупреждава той.Според енергийния министър трябва да се обърне сериозно внимание на риска от допълнително повишение на цените на горивата и да бъдат предприети превантивни мерки. Той е призовал Комисия за защита на конкуренцията да следи внимателно развитието на пазара.По-рано от комисията също призоваха правителството да предприеме спешни действия за гарантиране на стабилността на пазара на горива в България.Сред предложените мерки е и пълното прилагане на механизмите, предвидени в Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтопродукти.