Собственик на бензиностанция: Горивата поскъпнаха с 14 евроцента за 4 дни, това е 300 лева на тон
Ситуацията в съседните държави
В Румъния цената на стандартния бензин А-95 вече надхвърля 1,57 евро за литър във всички бензиностанции на OMV Petrom и Лукойл. Плавно поскъпване се отчита и в Гърция и Северна Македония.
В Сърбия цените на горивата се регулират от държавата, като наскоро беше допуснато увеличение от два динара на литър. Ръст на цените има и в Турция, където обаче действа механизъм за регулиране, известен като буферна ценова система.
В България цената на бензин А-95 вече достига около 1,28 евро за литър, а дизелът се продава за около 1,33 евро, показват данни на специализираната платформа Фуело.
Според собственик на бензиностанция в Русе цените на горивата на европейските борси вече са значително по-високи, но в България Лукойл все още не е отразила увеличението.
По думите му поскъпването само за четири дни е достигнало около 14 евроцента на литър, което се равнява на приблизително 300 лева на тон.
"В момента бензиностанциите са най-губещи в тази ситуация. Ако кризата в Иран не бъде решена скоро, това може да доведе до сериозен недостиг на горива и силен удар върху Европа“, предупреждава той.
Според енергийния министър трябва да се обърне сериозно внимание на риска от допълнително повишение на цените на горивата и да бъдат предприети превантивни мерки. Той е призовал Комисия за защита на конкуренцията да следи внимателно развитието на пазара.
По-рано от комисията също призоваха правителството да предприеме спешни действия за гарантиране на стабилността на пазара на горива в България.
Сред предложените мерки е и пълното прилагане на механизмите, предвидени в Закона за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтопродукти.
