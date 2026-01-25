ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сноубордистка пострада при Седемте рилски езера, вдогнаха медицинския хеликоптер
"Бях дежурен и ни съобщиха, че момиче – сноубордист, е паднало при един от скоковете на пистата и е в тежко състояние. Моментално се отправихме към мястото. Обезопасихме района и пристъпихме към оказване на първа помощ. Когато стигнахме до нея, беше в частично съзнание – с отворени очи, но напълно неконтактна. Не разбираше какво ѝ се говори, не можеше да се движи нормално и не можеше да говори“, разказа ръководителят на планинските спасители Мартин Джокин.
Пострадалата е транспортирана със зимна шейна и носилка до горната станция на лифта, като е поискано съдействие от медицински хеликоптер. Междувременно тя е свалена с лифта до долната станция, където вече е чакал екип на "Спешна помощ“. На място жената е прегледана отново и са предприети допълнителни медицински действия.
Линейката и медицинският екип са изчакали пристигането на хеликоптера, като през това време е осигурено и обезопасено място за кацане.
"Екипът с хеликоптера пое пострадалата, оказа ѝ необходимата помощ, подготви я за въздушния транспорт и след това тя беше транспортирана към болница в София“, допълни Джокин.
По думите му първоначално е имало съмнения за травма на главата и на едната ръка. Пострадалата е настанена за наблюдение в лечебно заведение.
