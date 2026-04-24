Една млада жена на 36 години, Лидия Димитрова (Линда), загуби живота си след процедура за уголемяване на бюста с хиалуронов филър. Случаят, който шокира обществеността, повдигна редица въпроси за контрола над естетичните корекции в България и законността на предлаганите в социалните мрежи интервенции.

За първи път в публичното пространство застава близка приятелка на Линда, която разкрива пред NOVA смразяващи детайли за последните дни на младата жена. Според разказа, Лидия се доверила на д-р Борис Дашков след негови видеа в TikTok, в които процедурата се представя като "100% безопасна“ и с "перфектни резултати“, информира Plovdiv24.bg.

Хронология на трагедията

22 декември 2025 г.: Първа консултация. Лекарят уверява, че гърдите на Линда са "по учебник“ и нищо не може да се обърка.

7 януари 2026 г.: Първа процедура. Поставен е филър с канюла под местна упойка. Появява се асиметрия и бучки.

3 март 2026 г.: Втора процедура (ревизия). Въпреки че първоначално лекарят твърди, че трябва да минат 3 месеца, той кани Линда за корекция по-рано. Веднага след нея започват неописуеми болки.

4 – 6 март 2026 г.: Състоянието на Линда се влошава рязко. Тя изпраща гласови съобщения, че не може да стане от леглото и не може да държи главата си изправена. Лекарят предписва лекарства по телефона, без да я прегледа или да я насочи към болница.

7 март 2026 г.: Прием в болница в критично състояние.

9 март 2026 г.: Смърт. Диагнозата – сепсис и отказ на органите.

Заровената истина и правните абсурди

След трагедията д-р Дашков изтрива видеата си за хиалурон в гърдите, но продължава да предлага процедурата на "нови клиенти“ по телефона, твърдейки, че "чака доставка на филъри“.

Адвокатът по медицинско право Мария Шаркова е категорична: извършената дейност е в разрез със закона. Д-р Дашков е хирург, но няма специалност по пластична и възстановителна хирургия. Подобни интервенции могат да се извършват само от специалисти в акредитирани медицински центрове с легла, а не в кабинети с неясен статут. Нещо повече – самата реклама на такива медицински дейности е забранена от Закона за здравето.

Близките на Линда чакат заключението от аутопсията и търсят справедливост от държавата, която според тях е оставила естетичната медицина в "сивия сектор“. Призивът на приятелките ѝ е към всички жени: "Не си го причинявайте. Никое разкрасяване не струва колкото човешкия живот.“