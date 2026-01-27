ЗАРЕЖДАНЕ...
|След смъртта на 18-годишния Билгин напрежението ескалира, психолози се намесиха в Баташко
Самоубийството на Белгин Алишев повдигна редица въпроси за тормоза в училище и как децата се справят при сблъсък с психологически травми в класната стая.
В момента в училище "Кирил и Методий" са изпратени психолози, които да работят със съучениците на отнелия живота си Билгин.
"Да, работи се с децата. Експерти от РУО-Пазарджик и от МОН сме на терен", заяви лаконично пред "Труд news" Дора Дулчева, директор на Регионалния инспекторат по образованието.
Тя отказа да коментира основната версия, която терзае жителите на мюсюлманското селце - а именно, че зрелостникът се е самоубил заради дългогодишен тормоз от страна на учителката му по английски език Елихан Хаджийска.
Приятели на момчето обаче смело разказват през сълзи, че Билгин е бил подложен на системен натиск от страна на преподавателката си. Въпреки че бил отличник и изключително интелигентен, по думите на другарите му, Хаджийска не спирала да се държи зле с него. Децата от класа на Алишев смятат, че тя завиждала на своя възпитаник, задето той знае езика по-добре от самата нея. Няколко пъти той е споменавал, че не издържа на напрежението и "му идва да се самоубие".
Заради своята чувствителност и неспособността си да се справи с емоциите и безсънието си, Билгин е посещавал психолог. Уви - и това не помогнало.
Опечалената му майка споделя, че в тялото на сина ѝ не са открити никакви опиати, наркотици, медикаменти. Аутопсията показала и пълна липса на алкохол в кръвта.
"Тялото му е било чисто. Съвсем осъзнато и отчаяно той е взел крайното решение да се самоубие. Беше почтен, умен, кадърен и мил човек. На мравката път правеше", ридае негов приятел.
Съучениците на Билгин твърдят, че тормозът датира от 2021 г., още тогава Алишев е споделил на приятели, че "му идва да скочи от прозореца". В момента децата от ОУ "Кирил и Методий" в с. Нова махала протестират и искат незабавна оставка на директора и на учителката по английски, която, по думите им - не знае английски език.
Учителката по английски е съпруга на бившия кмет на селото, който понастоящем е преподавател в същото училище.
"В открит урок по гражданско право Билгин събра смелост, изправи се и каза пред експерти, че е подложен на тормоз от страна учител, но институциите нехаят. Не последва нищо от това смело признание, освен, че Хаджийска се озлоби още повече. Има много други деца, които са били обект на бруталното ѝ отношение. Те обаче са намерили механизъм да се справят с травмата, а Билгин не успя", заявява във видео обръщение момиче от ОУ "Кирил и Методий".
Склоняване към самоубийство
"Сигналът е подаден на 22 януари в полицейския участък в гр. Пещера. В Нова махала незабавно са изпратени екипи на полицията. Причините за смъртта на ученика тепърва ще се изясняват. Случаят е регистриран като самоубийство, но практиката е такава, че се работи и по версия за склоняване към самоубийство. Казусът е поет и е под надзора на прокуратурата в гр. Пазарджик. Избягваме да даваме подробности при самоубийства, тъй като близките са в шок, а и тук се касае за млад човешки живот", заяви пред "Труд news" Мирослав Стоянов, говорител на областната дирекция на полицията в Пазарджик.
От прокуратурата на този етап запазват мълчание и заради спецификата и деликатността на случая.
Протестите на децата
Всички ученици от ОУ "Кирил и Методий" настояват за незабавната оставка на директора на училището, както и преподавателката по английски да бъде незабавно отстранена. Зрелостниците са категорични, че Билгин е бил човек с потенциал, който е бил изключително начетен.
"Вместо бал - тази година родителите му ще правят погребение. Този живот бе отнет заради грубо отношение и дългогодишен тормоз", заяви ученичка, която протестира с плакат: "Твърде добър за един твърде жесток свят".
