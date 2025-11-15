ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Синът на Радан Кънев е хванат с марихуана
Евродепутатът потвърди, че младежът е бил проверен, но вече е освободен. Политикът днес трябваше да даде пресконференция в Пловдив, но събитиеито беше отменено в последния момент.
От СДВР коментираха за bTV, че акция срещу притежанието на наркотични вещества се провежда цяла седмица, като тя тече и в момента. Само в 6-то районно от вчера са задържани три лица, две от които непълнолетни.
От МВР не потвърдиха самоличността им.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъ...
12:57 / 15.11.2025
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко...
13:06 / 15.11.2025
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен уп...
12:21 / 15.11.2025
Българските потребители харчат над 110 млн. лв. за черния петък
12:23 / 15.11.2025
Повдигнаха обвинение на един от задържаните митничари на ГКПП "Ка...
12:23 / 15.11.2025
Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите...
11:43 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS