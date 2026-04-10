Мощна градушка е ударила района на Поморие преди минути, съобщиха читатели на Burgas24.bg. Черният асфалт буквално е побелял от ледените топчета.

Очевидци съобщават, че метеорологичната обстановка се е променила само за секунди и е изненадала шофьорите. Това е причина и за няколко катастрофи. В участъка Ахелой – Поморие автомобил се е преобърнал по таван. По първоначална информация щетите са само материални.

Според синоптиците от НИМХ над Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-13°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че днес сутринта град Котел осъмна с тънка снежна покривка.