© MeteoBalkans виж галерията Гръмотевична буря, придружена от интензивна градушка, премина над Петрич в интервала между 18:00 и 20:00 ч. Жителите на града бяха изненадани от рязката промяна във времето, след като облаците за минути покриха небето, а силният вятър предвеща настъпващия фронт. Това съобщават от Meteo Balkans.



Градушката, която на места достигна размерите, колкото лешник, предизвика затруднения в движението и принуди хората да потърсят незабавен подслон. По първоначални данни има залети участъци в по-ниските улици.