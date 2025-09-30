ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сигурно място ли са децата в детските градини у нас?
Пред NOVA NEWS Антонина Кенова от ГИ "За качествена и иновативна образователна система" и Иванка Харбалиева, директор на ДГ "Брезичка", поставиха акцент върху ключовата роля на учителите и семейството в развитието на децата.
"Най-много усилия трябва да влагаме в човешкия фактор – в учителите, както в детските градини, така и в училищата", заяви Кенова. Тя подчерта, че според педагозите, с които работи, още 3-годишните деца са "изключително будни и много осъзнати", което изисква от възрастните по-голяма отговорност и внимание.
Директорът на ДГ "Брезичка" Иванка Харбалиева сподели същото мнение и допълни: "Децата се пазят от възрастния и затова където е учителят, там е и родителят. Мисля, че ние загубихме чувството за самосъхранение – забравихме да вярваме на децата и да им казваме какво да правят."
Харбалиева посочи още, че голяма част от родителите подценяват способностите на децата си, като ги смятат за "твърде малки" и често продължават да ги водят "за ръчичка". По думите ѝ този подход по-скоро затваря врати, вместо да подготви малчуганите за реалния живот.
Сред обсъдените теми беше и безопасността в детските градини. Кенова подчерта, че макар учителите постоянно да следят и преброяват децата, сградите често имат различно устройство и по няколко входа: "Няма как до всяко дете или вход да има жива охрана. Ключът е в разговорите между децата и родителите – именно родителите трябва да обясняват повече за това какъв е светът навън."
