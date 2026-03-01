Сдружение "За достъпна и качествена храна“ призова за незабавна публичност и прозрачност във връзка със съвместната бърза оценка (ROA) за замърсяване с церулид в адаптирано мляко за кърмачета, изготвена от Европейски орган за безопасност на храните и Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията. Позицията е подкрепена и от европейската организация SAFE Food Advocacy Europe.Според наличната информация замърсяването е свързано с арахидонова киселина (ARA oil), доставена от производител в Китай. В резултат на това са изтеглени конкретни производствени серии адаптирано мляко в 60 държави по света, включително в седем европейски страни. По данни на сдружението е възможно засегнати партиди да са достигнали и до българския пазар.От организацията отправят официално искане към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) да оповести: конкретните марки и партидни номера (LOT) на засегнатите продукти; датите на производство и сроковете на годност;дали на територията на България са установени наличности от засегнатите серии;какви контролни действия са предприети спрямо търговската мрежа.Сдружението препоръчва на родителите да проверят партидния номер (LOT), изписан върху опаковката на закупеното адаптирано мляко. При съвпадение със списъците за изтегляне продуктът не бива да се използва, а следва незабавно да бъде върнат в търговския обект. При поява на симптоми като повръщане и диария родителите трябва да потърсят медицинска помощ.Макар в повечето докладвани случаи да става дума за леки стомашно-чревни симптоми, има и регистрирани хоспитализации поради дехидратация, което налага повишено внимание, особено когато става въпрос за продукти, предназначени за кърмачета и малки деца.