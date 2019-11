Ще има нови правила по автомагистралите от 1 януари 2020 г.

© e 2020 . oa a oeee e oo, ao e oea, e ce ca eeo a aoe a 12 o aoacae a-aoae a.



oa ea oe a aoe a eea oaa a eeo a ooe eo ceca a 12 oa o ac o eacaa a ea, oo e e ca o 1 a 2020 .



Cecaa aoe e e a eceae a ae ce a Ae "a aca, eoa a "aoaa o e eo a A "Aooa aca. oe e a a oeceo ocae a ee caaa a A, ce "oaa aa, oce "oe a oa aoe.



ao ocea e 2020 . oee o a o a , a a eooae aoo e ce oaaa oce aoe e o 16 . o 20 . oce oe e - o 14 . o 20 . ea e oaae a eoacoca a ee, oao oo oa a a , a ococa a aa aca. a caeo a eooae eo ceca e e cao ocoaa c oaa ace a a cee ac:



A "a oce aoe e aca o Co o o a ae o oce oe e oceaa o - Co a ae Co;



A "ec oce aoe oce oe e a aca o Co o aa a coeo c I-4 ( 87- ) ee oco;



A "Ca oce aoe e aca o Co o C a ae "aa oce oe e a oceaa o Caac o eca a ae Co;



A "aa - oce oe e a ae o aa o A "a;



I-1 c. eoo - oea;



I-1 o eaa a a o 2 a A "Ca aoea o eca;



I-4 o . . "oa e eo oo o e;



I-5 ce - a;



I-8 "aoa - Co;



I-9 aa - ac;



II-18 Oooce a Co;



II-99 ac - aeo.



a ecee a aa a oaae a eoacoca e ee ece ce ea o 15 o 15 cee 2020 . ce e o 18 . o 20 . ca ee o 16 . o 20 . a ce ca eeo a eooae aoo a 12 oa o a-aoaee aoaca oce, ao cea:



A "a e a aca o Co o o a ae o, a ee a oceaa o - Co a ae coaa;



A "ec e ee a aca o Co o aa a coeo c I-4 ( 87- ) ee oco;



A "Ca e a aca o Co o C ocoa "aa ee o Caac o eca a ae Co;



A "aa cao ee a ae o aa o A "a.



O 15 o 15 cee 2020 . ce e o 17 . o 20 . ca ee o 14 . o 20 . ee oco e ce oaaa eeo a C a 12 oa o cee ac o eacaa a ea :



I-1 c. eoo - oea;



I-1 o eaa a a o 2 a A "Ca aoea o eca;



I-5 ce - a;



I-9 aa - ac;



II-99 ac - aeo.



Oaeeo e a a C, eoa oaa ce ae o oa a eeae e, o oac oa (DR).