© NOVA виж галерията Семейство мъж и жена са загиналите при тежката катастрофа тази сутрин на АМ "Тракия". Движението близо до разклона за Стара Загора все още е спряно, тъй като се води разследване.



По първоначална информация жена е загубила управлението над джипа си в посока София, преминава през мантинелите и удря колата, която се е в движила в насрещното платно в посока Бургас, информира пътният експерт Диана Русинова във фейсбук.



Семейството, което е било отпред в колата е загинало. Детето им е настанено в Старозагорската болница.



В района има мъгла. Жената от джипа се е движила с над 140 км/ч, автомобилът ѝ се превъртял. Тя също е починала.



Магистралата все още е затворена за движение при км 208 в посока Бургас. Преминаването се осъществява по обходен маршрут: п.в. "Стара Загора" – път I-5 Стара Загора – път II-66 Стара Загора - Нова Загора – п.в. "Нова Загора" на АМ "Тракия"."